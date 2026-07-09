Incidente in autostrada A1, scoppia uno pneumatico e muore un camionista: code in direzione Napoli

Scoppia uno pneumatico e il camion viene sbalzato: morto il conducente di 37 anni originario di Taranto. Ripercussioni sul traffico autostradale in direzione Napoli.

Terribile incidente lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. Nel primo pomeriggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiato lo pneumatico di un camion che avrebbe iniziato a sbandare fino a terminare il suo percorso contro il New Jersey, schiacciando un'automobile impegnata in un sorpasso. Nell'impatto è morto il conducente del mezzo pesante, un trentasettenne, mentre un'altra persona è rimasta lievemente ferita.

L'incidente in autostrada A1: scoppia pneumatico e il camion sobbalza

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14.30, dopo lo scoppio di uno degli pneumatici anteriori del camion che avrebbe fatto sbandare il mezzo pesante. Difficile dire cosa abbia causato lo scoppio. Secondo i primi accertamenti, svolti dagli agenti della Polizia Stradale di Cassino, il conducente trentasettenne sarebbe stato sbalzato fuori dalla cabina di guida. Il corpo è stato ritrovato, ormai già privo di vita, nello spartitraffico centrale fra le due carreggiare.

L'arrivo dei soccorsi: morto il conducente del camion, ferito un automobilista

Sul luogo del sinistro, non appena scattate l'allarme, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario dell'Ares 118 che si sono immediatamente precipitati verso il corpo dell'uomo. Per lui, però, è stato chiaro che non ci fosse niente da fare. Inutili i tentativi di rianimazione: al loro arrivo era già morto. Sul posto, per quanto di loro competenza, anche i tecnici del personale di Autostrade. I soccorritori hanno poi preso in carico l'automobilista rimasto schiacciato: ha riportato delle ferite, fortunatamente però nessuna di esse sembra destare eccessiva preoccupazione.

Traffico in tilt in direzione Napoli: code chilometriche

Non si sono fatte attendere le ripercussioni sulla viabilità del tratto di autostrada interessato. Code chilometriche si sono presto formate in direzione Napoli, nella carreggiata in cui è avvenuto l'incidente. I veicoli sono rimasti incolonnati e fermi per permettere che fossero portate a termine le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, compresa la rimozione dei mezzi coinvolti.