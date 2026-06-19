Incidente alle prove della corsa moticiclistica Poggio-Vallefredda: Giorgio muore alla guida di un quad

Si chiamava Giorgio Grazi il 66enne originario di Sinalunga morto durante le prove della corsa motociclistica Poggio-Vallefredda ad Arpino. Ha perso il controllo del quad ed è finito fuori strada.

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Grave incidente lungo il tracciato della corsa motociclistica Poggio-Vallefredda ad Arpino, dove un motociclista sessantaseienne è morto. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, in provincia di Frosinone. Da quanto si apprende si chiamava Giorgio Grazi, era originario di Sinalunga, in provincia di Siena. Ha perso il controllo di un quad e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo quanto ricostruito l'incidente mortale si è verificato durante le fasi preliminari del "Round Mbe Motor Bike Expo Civs + Crono Climber" ad Arpino. Si tratta di un evento sportivo in programma da oggi fino a domenica 21 giugno, che prevede nello specifico un percorso di 2,1 chilometri, che si snoda alla stazione di Isola del Liri alla località di Vallefredda, con curve e salite. Il sessantaseienne era alla guida di un quad quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo e ha sbandato, proprio duranate prove della gara a cronometro in salita. Il mezzo è uscito fuori strada, l'impatto è stato violento.

In soccorso al conducente sono intervenuti subito gli operatori sanitari, che erano già presenti con un'ambulanza in occasione della competizione sportiva. I sanitari hanno tentato di rianimare il sessantanseienne, purtroppo senza esito e il decesso è sopraggiunto sul posto. Presenti anche i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e hanno sequestrato il mezzo. Sono in corso le verifiche, per capire se siano state rispettate le norme sulle gare motoristiche. I tragici fatti hanno scosso i presenti alla gara e la comunità si è stretta con cordoglio attorno ai familiari della vittima.