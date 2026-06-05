Concerto Cesare Cremonini al Circo Massimo, la viabilità: orari, strade chiuse e informazioni sui mezzi di trasporto

Doppio appuntamento al Circo Massimo per i concerti di Cesare Cremonini sabato 6 e domenica 7 giugno 2026: mezzi pubblici, orari e viabilità.

"Roma, sei pronta?!", chiede sotto a un post su Instagram Cesare Cremonini alla vigilia delle serate eventi ospitate nella cuore della Capitale. Al via sabato 6 giugno 2026 le due serate di concerti ospitate al Circo Massimo. Dopo il successo dello scorso anno allo stadio Olimpico, l'artista torna a Roma in una delle cornici più suggestive della Capitale. Per le due serate sembra che siano attese complessivamente oltre 130.000 persone. La prima data, quella di sabato sera, ha raggiunto in tempi rapidissimi il sold-out. Così è stata organizzata la seconda che, nonostante non abbia raggiunto il tutto esaurito, registra grandi numeri per la domenica sera.

Vista l'ampia partecipazione, per garantire sicurezza e ordine è previsto un piano traffico con chiusure e potenziamento dei mezzi di trasporto da e per il Circo Massimo. Per la stessa ragione, inoltre, gli organizzatori degli eventi hanno previsto tre varchi per accedere al parterre e invitano il pubblico a presentarsi con largo anticipo.

Gli orari gli ingressi per accedere al Circo Massimo

L'attesa per il concerto è tanta. Per accedere al Circo Massimo, visto la mole di persone attesa in occasione delle due tappe romane di Cesare Cremonini, sono stati disposti tre varchi di accesso per il pubblico che varia a seconda del tipo di biglietto acquistato:

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Posto unico : Gate 1 in via del Circo Massimo;

: Gate 1 in via del Circo Massimo; PIT & Early Entry : Gate 2 in via dei Cerchi;

: Gate 2 in via dei Cerchi; Posto unico & PIT: Gate 3 in via della Greca.

Per le persone con disabilità, invece, è stato organizzato un servizio apposito che possa aiutarle nell'ingresso al Circo Massimo. I riferimenti per mettersi in contatto con l'email diversamenteabili@the-base.it e il numero telefonico 06.31076882. Per tutti e tutte, invece, il suggerimento è sempre lo stesso: la raccomandazione degli organizzatori è quella di presentarsi in loco con largo anticipo per facilitare i controlli e l'ingresso al parterre in sicurezza.

Piano traffico con strade chiuse

Per l'occasione è prevista la chiusura delle strade limitrofe a partire dalla tarda serata di giovedì 4 giugno 2026 fino a cessate esigenze. In particolare le chiusure al traffico scattano:

dalle ore 22.00 di giovedì 4 giugno, sino a cessate esigenze di lunedì 8 giugno , chiusa al traffico via dei Cerchi (tratto piazza di Porta Capena- via dell’Ara massima di Ercole);

, chiusa al traffico via dei Cerchi (tratto piazza di Porta Capena- via dell’Ara massima di Ercole); dalle ore 20.30 di venerdì 5 giugno sino a cessate esigenze di lunedì 8 giugno , chiuse al traffico via del Circo Massimo, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole;

, chiuse al traffico via del Circo Massimo, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole; dalle ore 18.00 a fine servizio di sabato 6 e domenica 7 giugno, chiusa al traffico piazza di Porta Capena.

Come raggiungere il Circo Massimo con i mezzi di trasporto

Raggiungere il Circo Massimo con i mezzi pubblici è semplice. Chi si muove con la metropolitana può usufruire del servizio con le ultime corse fino alle 1.30 sabato sera, fino alle 23.30 di domenica. Attenzione, però, spesso succede durante gli eventi di grande portata, non è escluso che la fermata della stazione della metropolitana di Circo Massimo possa essere chiusa per permettere alla folla di defluire. In altertativa è possibile utilizzare, invece, quelle più vicine che sono Colosseo e Piramide.

Per l'occasione, però, sono previste delle modifiche al percorso di alcune linee dei bus. In particolare, come reso noto da Atac, a subire modifiche sono le linee:

51,

75,

81,

85 ,

87,

118,

160,

628,

715,

C3,

nMC (linea notturna).

In particolare, le deviazioni di percorso vengono introdotte contemporaneamente alle chiusure delle strade. Pertanto la maggior parte delle modifiche scatta da domenica, mentre: