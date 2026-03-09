A1 chiusa tra Anagni e Ferentino verso Napoli per lavori: giorni, orari e modifiche alla viabilità

(Immagine di repertorio iStock)

L'autostrada A1 è chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Anagni e Ferentino in direzione Napoli per lavori in corso. La chiusura comincia alle ore 22.00 di mercoledì 11 marzo e termina alle 06.00 di giovedì 12 marzo. È temporanea e indetta in occasione dell'installazione di un cantiere per interventi di rifacimento del manto stradale, che interesserà parte della carreggiata ad alto scorrimento. Vediamo come cambia la viabilità e gli orari interessati dallo stop. A comunicare la chiusura è Autostrade per l'Italia. Insieme alla chiusura del tratto d'autostrada in questione resterà interdetta conseguentemente agli automobilisti anche l'area di servizio La Macchia Ovest.

Chiusa l'A1 tra Anagni e Ferentino: giorni e orari

Il tratto di autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Anagni e Ferentino sarà chiuso al traffico nei seguenti giorni e orari: dalle ore 22.00 dell'11 marzo fino alle 06.00 di giovedì 12 marzo.

Le modifiche alla viabilità per i lavori sull'A1 tra Anagni e Ferentino

Con la chiusura del tratto Anagni-Ferentino dell'autostrada A1 in direzione Napoli sono in programma anche modifiche alla viabilità. I veicoli che viaggiano verso Napoli dovranno uscire alla stazione di Anagni, prendere la strada statale 6 Casilina, svoltare sulla strada provinciale 34 verso Fiuggi, continuare sulla strada regionale 214 in direzione A1 per poi rientrare in autostrada alla stazione di Ferentino. Per tutti gli aggiornamenti sullo stato della viabilità lungo il tratto di autostrada A1 interessato alle chiusure si consiglia di consultare l'applicazione gratuita di Autostrade per l'Italia e il sito web autostrade.it.