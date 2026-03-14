Manifestazione a Roma il 14 marzo contro la guerra, orari del corteo e percorso: divieti e limitazioni bus

Sabato 14 marzo dalle 14.00, a Roma è in programma una manifestazione per il No al referendum e contro la guerra. Il corteo partirà da piazza della Repubblica e arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Modifiche alla viabilità e bus deviati.

Piazza della Repubblica a Roma (foto di Jean–Pol Grandmont)

Oggi, sabato 14 marzo, dalle ore 14 alle 19 il centro di Roma sarà attraversato da una manifestazione per il No al Referendum ma anche contro la guerra. La gravità delle vicende internazionali, infatti, ha portato gli organizzatori ad aggiornare i temi della manifestazione. Il corteo, convocato molte sigle fra cui Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base e altre, partirà da piazza della Repubblica per arrivare a piazza di porta San Giovanni. È prevista la partecipazione di circa 5mila persone, che attraverseranno alcune fra le vie più centrali della città. Per limitare al minimo i disagi per chi deve spostarsi, saranno apportate modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Manifestazione a Roma sabato 14 marzo, gli orari del corteo

La manifestazione nazionale per il No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia del 22 e 23 marzo e contro la guerra comincerà alle 14.00. Il corteo, per cui è previsto l'arrivo di una trentina di pullman da tutta Italia, attraverserà le strade della Capitale fino alle 19.00.

Il percorso del corteo contro la guerra a Roma il 14 marzo

Il corteo di oggi, sabato 14 marzo, partirà alle 14.00 da piazza della Repubblica. Si sposterà poi su via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana, prima di arrivare poco prima delle 19.00 a piazza di Porta San Giovanni.

Strade chiuse e divieti di sosta a Roma sabato 14 marzo

Per garantire sicurezza e un corretto svolgimento della manifestazione, per sabato 14 marzo Roma Capitale ha disposto divieti di sosta già da diverse ore prima del corteo. Non si potrà parcheggiare su via Emanuele Filiberto (da piazza di Porta San Giovanni a via Ludovico di Savoia), viale Carlo Felice (da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso) e nel parcheggio antistante la Scala Sant nei pressi della basilica di San Giovanni in Laterano. A partire dalle 7.00 di sabato mattina sono sospese le postazioni taxi di via Liberiana, piazza San Giovanni in Laterano e piazza di Porta San Giovanni.

Limitazioni o deviazioni delle linee bus Atac per il corteo contro la guerra

A causa del passaggio della manifestazione per il No al referendum sulla giustizia e contro la guerra, sabato 14 marzo a Roma potranno subire deviazioni o limitazioni le seguenti linee: