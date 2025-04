video suggerito

Funerali Papa Francesco e Conclave, come cambiano gli orari e i giorni per visitare la Cappella Sistina Per i funerali di Papa Francesco Musei Vaticani e Cappella Sistina restano chiusi sabato 26 aprile 2025. La Cappella Sistina chiude ai visitatori dal 28 aprile fino a nuovo avviso, per esigenze legate al Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a partire da lunedì 28 aprile 2025 fino a nuovo avviso, per le esigenze legate al Conclave. A comunicarlo con una nota ufficiale è la Direzione dei Musei e dei Beni Culturali, che ha espresso "profondo cordoglio e dolore per la scomparsa del Santo Padre". Sabato, 26 aprile 2025 in occasione dei funerali di Papa Francesco nella basilica di San Pietro, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e il Polo Museale di Castel Gandolfo saranno chiusi al pubblico in segno di lutto. Ad essere temporaneamente sospese sono anche le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis, che chiudono da giovedì 24 aprile.

Giorni di chiusura di Musei Vaticani e Cappella Sistina

I Musei Vaticani con la Cappella Sistina e il Polo Museale di Castel Gandolfo saranno chiusi al pubblico in segno di lutto per tutta la giornata di sabato 26 aprile 2025. I Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis sospendono le visite dal 24 aprile. Solo la Cappella Sistina invece resterà chiusa al pubblico a partire da lunedì 28 aprile 2025 fino all'elezione del nuovo Pontefice. La chiusura della Cappella Sistina è necessaria per egigenze legate al Conclave, ospiterà infatti i cardinali che si riuniranno per scegliere il successore di Papa Francesco, nuovo vescovo di Roma e guida della Chiesa cattolica.

Giorni e orari d'apertura e biglietti della Cappella Sisitina

Solitamente nel resto dell'anno e in occasione del Giubileo 2025 in corso, la Cappella Sistina è aperta alle visite nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00 (l'uscita dai settori museali ed espositivi inizia alle ore 18.00). L'ultima domenica del mese dalle ore 9.00 alle 14.00 (con ultimo ingresso alle 12.30). La Cappella Sistina e i Musei Vaticani nel 2025 non sono aperti 1 maggio, 29 giugno, 15 e 16 agosto, 1 novembre, 8, 25, 26 dicembre. Per evitare file si consiglia di acquistare il biglietto online con il quale visitare Musei Vaticani e Cappella Sistina: il ticket intero costa 20 euro, ridotto 8 euro.