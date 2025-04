video suggerito

Caos traffico e folla, i romani preoccupati: "Le prossime tre settimane saranno un inferno" Tra i funerali di papa Francesco, il Giubileo che continua, il Conclave, l'elezione del nuovo Pontefice, il Primo Maggio, gli Internazionali di Tennis e la finale di Coppa Italia, Roma si prepara a vivere settimane da record.

A cura di Enrico Tata

"Le prossime tre settimane saranno un inferno", sussurra più di qualche romano, preoccupato. Traffico, caos e viabilità nei prossimi giorni saranno un inferno, sostengono i cittadini. Tra i funerali di papa Francesco, il Giubileo che continua, il Conclave, l'elezione del nuovo Pontefice, il Primo Maggio, gli Internazionali di Tennis e la finale di Coppa Italia, Roma si prepara a vivere settimane da record. E come antipasto, oggi ci ha pensato l’IT-alert per le chiusure stradali per le esequie di Bergoglio a far sobbalzare i romani, già col fiato corto per quello che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Domani la prima sfida per la città, paralizzata per i funerali di papa Francesco. Duecentomila fedeli si assieperanno nell'area di piazza San Pietro per assistere alla cerimonia. A questi si aggiungeranno i romani e i visitatori che si posizioneranno lungo il tragitto del corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore, dov'è già stata allestita la tomba del Pontefice. A Roma sono attesi ben 500 pullman e 170 delegazioni da tutto il mondo, con capi di Stato e sovrani regnanti. Domani diverse strade intorno a San Pietro, peraltro, diventeranno interamente pedonali, come via Gregorio VII, dove, tra la rabbia dei residenti, sono state rimosse le automobili parcheggiate.

I funerali sono soltanto l'antipasto di ciò che avverrà: il conclave e poi l'elezione del nuovo Papa, ma anche il Primo Maggio con il Concertone nella nuova piazza San Giovanni. E ancora gli Internazionali di Tennis, una edizione da record, con centinaia di migliaia di visitatori pronti a festeggiare il ritorno in campo di Jannik Sinner. E poi, come se non bastasse, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con l'arrivo in città dei rispettivi sostenitori.

Insomma, un vero e proprio tour de force per i romani. Ma anche i turisti, se da una parte hanno il privilegio di assistere a un evento storico come i funerali del Pontefice, dall'altra subiranno notevoli disagi. Pensiamo, per esempio, ai tanti che non potranno visitare la Cappella Sistina, occupata dai cardinali per il Conclave.

È bene sottolineare che, nonostante qualche fisiologico disagio, per il momento la città sta rispondendo nel migliore dei modi a queste sfide e tutto, finora, si è svolto senza particolari incidenti.