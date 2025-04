Perché a Roma è suonato IT-Alert: il messaggio per i funerali di Papa Francesco Il messaggio è arrivato sugli smartphone di chi si trovava nella Città del Vaticano poco dopo le 13:00 di oggi, venerdì 25 aprile. Dalle prime segnalazioni sembra che IT-Alert abbia suonato anche in altre parti della città. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, venerdì 25 aprile, poco dopo le 13:00 è suonato a Roma IT-Alert, il sistema di allerta sviluppato dalla Protezione Civile e sperimentato con una lunga serie di test in tutte le regioni. Sugli smartphone di chi si trovava in zona Città del Vaticano è comparso un messaggio: “Dipartimento Protezione Civile – Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso Piazza S. Pietro ore 17 del 25 aprile. Per percorsi e orari funerale www.protezionecivile.it".

Il messaggio era scritto in altre tre lingue: inglese, francese e spagnolo. Negli scorsi giorni era stata anticipata la possibilità di utilizzare IT-Alert per avvisare chi sta arrivando in piazza S. Pietro per porgere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Da quello che è emerso fino a questo momento si tratta della prima volta che è stato utilizzato IT-Alert in questi giorni. La notifica è arrivata in Città del Vaticano ma anche in altre zone di Roma.

Dopo la fase di test, IT-Alert ha avuto per adesso un solo utilizzo in un caso reale: l'incidente nel deposito Eni di Calenzano, vicino a Firenze. Il messaggio, ci segnalano, ha spaventato qualche utente che non si aspettava di ricevere un alert legato ai funerali di Papa Francesco. Questa sera ci sarà il rito della chiusura della bara mentre sabato 26 aprile alle 10:00 è previsto l'inizio delle celebrazioni. Qui vi spieghiamo come seguirli in televisione e in streaming.

Cosa fare dopo il messaggio di IT-Alert

Durante la campagna di test il messaggio di IT-Alert rimandava sempre a un questionario da compilare. In questo caso invece non bisogna fare nulla. Il messaggio poteva essere un po' aggiustato dal punto di vista della forma ma è abbastanza chiaro. Non è richiesta nessuna azione, al massimo per approfondire si può andare sul sito della Protezione Civile. Qui troviamo, direttamente in home page, uno spazio dedicato alle informazioni logistiche sui funerali di Papa Francesco.