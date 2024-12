Esplosione a Calenzano, in fiamme raffineria Eni, boato avvertito fino a Firenze: 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi news in diretta

"Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause". Ad affermarlo è l'Eni in una nota in merito all'incendio che è divampato presso il deposito di carburanti a Calenzano, in provincia di Firenze "I Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme – spiega il gruppo – che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi".