video suggerito

Cosa prevede il nuovo rito della chiusura della bara di Papa Francesco e chi presiede la cerimonia Si terrà stasera alle 20 il rito di chiusura della bara di Papa Francesco in vista del funerale che si svolgerà domani alle 10 sul sagrato di San Pietro. Si tratta di una cerimonia snellita rispetto al passato secondo quanto previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, sarà presieduta dal Camerlengo Farrell. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

170 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si terrà questa sera, venerdì 25 aprile, alle 20 il rito della chiusura della bara di Papa Francesco. La salma del Pontefice, morto lunedì di Pasquetta per un ictus, è stata esposta per tre giorni nella Basilica di San Pietro affinché fedeli e curiosi potessero rendergli omaggio prima dei funerali, che si terranno sabato 26 aprile a partire dalle 10.

Come nelle volontà dello stesso Bergoglio, il suo corpo non è stato esposto su un catafalco, ma in una semplice bara di legno aperta. A proposito di ciò, anche la cerimonia della chiusura della bara è stata di molto snellita rispetto al passato, anche perché il feretro del Papa si trova nell’unica bara di legno e in quella interna di zinco, a differenza del passato quando si doveva provvedere alla chiusura della bara di cipresso, contenuta in una seconda di piombo e in una terza di rovere o di altro legno.

Come recita l'annuncio pubblicato dalla sala stampa vaticana, "venerdì 25 aprile 2025 alle ore 20.00, nella Basilica di San Pietro, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81)", come previsto dalla revisione approfondita voluta proprio da Papa Francesco.

Oltre al cardinale Camerlengo parteciperanno al rito il Cardinale Giovanni Battista Re (Decano del Collegio Cardinalizio), Card. Roger Michael Mahony (Cardinale Presbitero), Card. Dominique Mamberti (Cardinale Protodiacono), Card. Mauro Gambetti (Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano), Card. Pietro Parolin (Segretario di Stato), Card. Baldassare Reina (Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma), Card. Konrad Krajewski (Elemosiniere di Sua Santità), Mons. Edgar Peña Parra (Sostituto della Segreteria di Stato), Mons. Ilson de Jesus Montanari (Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa), Mons. Leonardo Sapienza (Reggente della Casa Pontificia) e altre persone vicine al Santo Padre, tra cui i suoi segretari.

"Tutti si troveranno per le ore 19.30 presso l’altare della Confessione. Gli Ecclesiastici indosseranno l’abito corale loro proprio" si legge nel comunicato che annunciato il rito.