Papa Francesco, la diretta della camera ardente a San Pietro: comincia l’afflusso dei fedeli per la traslazione della salma

La tanatoprassi è la pratica utilizzata per preservare e preparare il corpo di una persona deceduta, in modo che possa essere esposto durante le cerimonie funebri. Nel caso di Papa Francesco, questa procedura è stata eseguita con grande discrezione e rispetto. Dopo il decesso, il corpo del Papa è stato trattato per evitare la decomposizione precoce, grazie a interventi che hanno incluso la disinfezione e l’iniezione di sostanze preservative. L’obiettivo è stato quello di mantenere una visibilità dignitosa per l’esposizione durante la camera ardente, in attesa delle esequie solenni.

Il corpo di Papa Francesco è stato poi vestito con la casula rossa, il pallio e la mitra bianca, simboli del suo ruolo papale, e le mani sono state posizionate in modo naturale, con il rosario tra le dita. È stato utilizzato anche un processo di mummificazione temporanea per preservarne l’aspetto, una tecnica discreta che consente di mantenere il corpo in buone condizioni per alcuni giorni, garantendo così che i fedeli potessero rendergli omaggio.

Il trattamento è stato eseguito con la massima attenzione, seguendo la tradizione della Chiesa, ma anche rispettando i desideri di Papa Francesco per una sepoltura semplice e umile. Il corpo è stato poi esposto nella Basilica di San Pietro, senza l'uso del catafalco, come richiesto dal Pontefice, e preparato per il momento finale del suo pontificato.