Cos’è IT-Alert e come funziona il sistema di allerta nazionale I test di IT-Alert continueranno nei prossimi giorni. In diverse regioni arriveranno su tutti gli smartphone in funzione degli sms inviati dalla Protezione Civile che cominceranno con: “IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano”.

A cura di Valerio Berra

Il primo test di IT-Alert ha avuto un tempismo curioso. Verso le 12 di oggi, 28 giugno, è cominciato un programma di test per capire come funzionerà IT-Alert su scala nazionale. È un sistema di allerta che funziona via sms. Tutto viene gestito dalla Protezione Civile: in caso di emergenza geologica in una determinata area il sistema consente di mandare messaggi di allarme a tutti i telefoni collegati alle celle telefoniche selezionate. La coincidenza è stata che questa volta i messaggi sono arrivati poco dopo un terremoto, avvertito proprio in Toscana, vicino a Siena. Una scossa di magnitudo 3,7 che al momento non sembra aver provocato danni o feriti.

Cos'è IT-Alert

Il servizio è pubblico e funziona tramite SMS. Per utilizzarlo quindi non ci sarà bisogno di nessun tipo di app dedicata. Nel momento in cui la Protezione Civile individua un’area interessata da un’emergenza, parliamo soprattutto di fenomeni di tipo geologico, può decidere di inviare un messaggio per allertare tutti i cittadini interessati. Sul portale IT-Alert vengono specificati gli eventi per cui sarà utilizzato:

Maremoto generato da un sisma

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Precipitazioni intense

Come funziona il sistema IT-Alert

La tecnologia utilizzata è quella del cell-broadcast: il messaggio viene inviato a tutte le celle telefoniche che coprono l’area dell’emergenza. Il sistema è solido e quasi efficace. Il messaggio arriva anche dove non c’è campo, non serve una connessione internet quindi funziona anche per chi ha finito i dati mobili o comunque non ha un piano di abbonamento alla rete. I messaggi ovviamente non arrivano se lo smartphone non è spento. Un test è simile a quello avviato nelle scorse settimane nel Regno Unito.

Il testo del messaggio di test è uguale per tutti: “IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Il testo è ripetuto anche in lingua inglese. Dai post su Twitter si vede però che non tutti hanno ricevuto il messaggio in modo corretto. Ad alcuni la parte inglese è apparsa come una sequenza incomprensibile di caratteri.

I limiti della tecnologia

Alcuni limiti di IT-Alert sono stati anticipati dagli stessi sviluppatori: “Uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per mandare i messaggi IT-alert è l’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi. Questo significa che ci saranno dispositivi presenti in zone fuori dalla regione di volta in volta interessata dai test che potrebbero ricevere un messaggio IT-alert e dispositivi in zone interessate che potrebbero non ricevere il messaggio”.

Quando saranno i prossimi test nelle altre regioni

Dopo il test in Toscana, la stessa prova è stata organizzata anche in altre regioni. Nello specifico il 30 giugno è previsto in Sardegna, il 5 luglio in Sicilia, il 10 luglio in Emilia Romagna e il 7 luglio in Calabria.