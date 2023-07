Questionario IT-alert, dove trovare il link e come compilarlo sul sito ufficiale Dopo il test IT-alert, ai cittadini della regione che hanno ricevuto o meno il messaggio di allerta del nuovo sistema di allarme nazionale della protezione civile, viene richiesta la compilazione di un questionario per verificare com’è andato il test e che problemi sono stati riscontrati.

A cura di Valerio Berra

IT-alert è il nuovo servizio pubblico di allarme sviluppato dalla Protezione Civile ed è stato provato prima in Toscana, poi in Sardegna, poi ancora in Sicilia. Nelle prossime settimane sono previsti test in altre regioni. Per adesso senza grossi imprevisti. Alle 12.00 precise arriva una notifica sullo smartphone dei cittadini di una regione in cui si avvisa che è in corso il test d IT-alert, il sistema di allerta pubblica nazionale. Una volta arrivata la notifica si chiede agli utenti di compilare un questionario. La compilazione di questo form è richiesta anche a chi non ha ricevuto la notifica, proprio per capire quali problemi ci sono stati.

La sua compilazione è necessaria perché il servizio è ancora in fase di test e quindi prima di entrare in funzione è necessario capire tutti i problemi che ancora devono essere aggiustati. Il questionario da compilare si trova nell’home page del servizio IT-alert. Non ha una sezione dedicata ma un link direttamente dalla home del sito, lo trovate sotto la voce “Compila il questionario”.

In ogni caso, le indicazioni per raggiungerlo sono contenute nel messaggio di testo che compare insieme alla notifica di emergenza: “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Sul form del questionario si spiega qual è l’utilità di compilare tutte le risposte: “Compilando il form che trovi di seguito ci aiuterai a verificare il corretto funzionamento del sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia”.

IT–ALERT | Il questionario inviato a tutti gli utenti

Il questionario è composto da 24 domande. Alcune sono di tipo tecnico, riguardando la provincia in cui è stato ricevuto il messaggio, l’ora in cui è stato ricevuto o le difficoltà registrate nell’interazione. Qui si chiede anche operatore telefonico e modello di smartphone utilizzato. Altre invece sono tutte orientate su uno spettro più emotivo, per capire la reazione degli utenti a un sistema del genere. Ci sono domande come “Cosa hai provato quando hai ricevuto il messaggio” o “Hai compreso subito se si trattava di un messaggio istituzionale?”.