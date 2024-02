Quando diventerà attivo IT-Alert Per il 6 febbraio è in programma l’ultimo messaggio di test che chiude la simulazione del nuovo sistema di allerta nazionale in caso di emergenze e catastrofi. Una volta conclusa la campagna di simulazione, IT-Alert dovrebbe diventare attivo ed entrare a pieno regime in tutto il Paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il messaggio di prova di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme della Protezione civile, è arrivato, almeno una volta, a tutti gli italiani in possesso di un cellulare. A meno che voi non abbiate cambiato regione nel momento del test. La prima campagna di test è iniziata il 28 giugno in Toscana e si è conclusa il 13 ottobre, quando è arrivato l'ultimo messaggio di test, nella Provincia Autonoma di Bolzano (Trentino Alto Adige), che ha segnato la fine di un lungo calendario in tutte le regioni del Paese.

Dopo la fine della campagna di simulazione su scala nazionale, la Protezione civile ha lanciato altre tre campagne con l'obiettivo di testare il sistema in caso di rischi specifici, ovvero collasso di una grande diga, grave incidente industriale e disastro nucleare oltre i confini nazionali. Ma quando diventerà effettivamente attivo IT-Alert?

Quando sarà operativo IT-Alert

La campagna di simulazione per l'introduzione del nuovo sistema di allarme pubblico, pensato per segnalare gravi emergenze o catastrofi, imminenti o in corso, a chiunque si trovi nell'area interessata o in quelle ritenute a rischio, è ormai in dirittura di arrivo.

Proprio in questi giorni si stanno svolgendo gli ultimi test per i rischi specifici. Il 31 gennaio 2024 alle ore 12 era in programma l'invio del messaggio nell'area prossima alla valle della Diga di Rio Canale, nelle Marche, ovvero nei comuni di Massignano (AP) e Campofilone (FM).

Il 6 febbraio, alla stessa ora, toccherà invece ai comuni laziali di Ceprano, Arce e San Giovanni Incarico (FR), che riceveranno il messaggio di allarme test per l'eventuale collasso della Diga di Collemezzo.

Dopo questa data, l'ultima prevista dal calendario dei messaggi test, IT-Alert sarà attivo a partire da febbraio 2024, quando – secondo le ultime indicazioni ufficiali della Protezione civile ed esclusi eventuali nuovi aggiornamenti – entrerà a pieno regime in tutto il Paese.

Come funzionerà il sistema di allarme e in quali casi arriverà il messaggio IT-Alert

Il nuovo sistema di allerta nazionale sarà in grado di inviare messaggi di allerta a qualsiasi dispositivo cellulare, accesso e con campo, che si trovi nelle vicinanze di un'eventuale emergenza, e quindi in aree potenzialmente a rischio.

Una volta ricevuto il messaggio, sarà necessario dare conferma di averlo letto, in caso contrario resteranno bloccate tutte le altre attività e funzionalità in quel momento attive sul cellulare.

Le situazioni di emergenza in cui verranno inviati i messaggi di IT-Alert sono state indicate già nella Direttiva del 7 febbraio 2023 e sono:

Maremoto generato da un sisma

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Precipitazioni intense