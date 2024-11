video suggerito

IT Alert, a Trento e Bolzano il nuovo test per incidente industriale oggi 20 novembre: dove e a che ora suona Oggi mercoledì 20 novembre sono previsti dalla Protezione Civile due nuovi test del sistema nazionale di allarme pubblico IT Alert. La notifiche arriva nella provincia di Trento alle ore 11:00 e nella provincia di Bolzano alle ore 10:00. Il test è per il rischio specifico di incidente industriale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Continua la sperimentazione della Protezione Civile sul sistema nazionale di allarme pubblici IT Alert. I due nuovi testi previsti per oggi, 20 novembre 2024, sono programmati nella provincia autonoma di Trento e in quella di Bolzano. In entrambi i casi il test sarà fatto per il rischio specifico di incidente industriale. Le industrie coinvolte nella simulazione sono la Elektrisola Atesina di Campo Tures in provincia di Bolzano e la Firmin Spa in provincia di Trento. I test non saranno fatti nello stesso orario. A Bolzano è programmato per le 10:00, a Trento per le 11:00.

IT Alert è il sistema di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile: in pratica si tratta di una notifica che arriva su tutti gli smartphone che si trovano nell’area di un emergenza. Al momento non sono previsti nuovi test. Al momento IT Alert è operativo solo per quattro casi di rischio specifico:

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

o situazione di emergenza radiologica Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali

in stabilimenti industriali Collasso di una grande diga

Attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano

Nuovo test IT Alert in provincia di Trento, a che ora arriva il messaggio e dove suona

Il nuovo test di IT Alert per la provincia di Trento arriva alle ore 11:00. Il messaggio sarà quello standard per i test di incidente industriale rilevante: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. Verranno coinvolti i comuni nella zona attorno la sede della Firmin Spa, a Trento.

IT Alert, dove suona l’allarme nella provincia di Bolzano e quando

In provincia di Bolzano invece il test suona alle ore 10:00. Qui il test arriverà in un solo comune: Campo Tures, dove si trova la sede della Elektrisola Atesina. Anche in questo caso il messaggio di test sarà quello standard per gli incidenti rilevanti in stabilimenti industriali: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

IT Alert, cosa fare quando suona l’avviso sullo smartphone e come compilare il questionario

Una volta ricevuto il messaggio bisogna interagire con la notifica per fermare il suono che accompagna il test. Il messaggio arriverà a tutti i cellulari accesi nella zona coinvolta dal test. Per riceverlo basta avere un dispositivo connesso alla rete mobile: non serve essere allacciati a internet. Una volta arrivato il messaggio bisogna rispondere al questionario che si trova sul sito ufficiale di IT Alert. La tecnologia con cui arriva la notifica di IT Alert è quella del cell broadcasting. Ricordiamo che è un test: il messaggio può anche non arrivare o arrivare in comuni non coinvolti nella sperimentazione. Quando IT Alert sarà attivo diventerà possibile ufficialmente disattivare la notifica: ma è un’operazione che non consigliamo di fare.