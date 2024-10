video suggerito

IT-alert, nuovo test in Toscana oggi 23 ottobre per rischio crollo diga: a che ora suona l’allarme e dove Mercoledì 13 ottobre è previsto dalla Protezione Civile un nuovo test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico in Toscana per rischio specifico di crollo diga. Il test coinvolgerà i comuni di Castellina Marittima, Rosignano Marittimo e Santa Luce. Tutti i cittadini che vivono in queste zone riceveranno un messaggio di allerta sullo smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su It-Alert ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono oggi, mercoledì 23 ottobre i test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert previsti dalla Protezione Civile: questa volta il messaggio di IT-alert arriva in Toscana. Il rischio specifico previsto è quello di Collasso di Grandi Dighe, nello specifico la diga di Santa Luce a Pisa. L’area in cui si terrà il test riguarda tre comuni: Castellina Marittima, Rosignano Marittimo e Santa Luce. Tutti tra la provincia di Pisa e Livorno. Il messaggio potrebbe arrivare anche ai comuni vicini.

Il test è previsto per le 10:00. IT-alert è un sistema di allarme che si attiva su tutti gli smartphone presenti in un determinato territorio in occasione di rischi imminenti. Al momento è attivo per quattro rischi specifici: incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di una grande diga, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e infine attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano.

Dopo un anno di test su varie regioni, adesso IT-alert sta affrontando una stagione di test specifici in aree più piccole. I prossimi test verranno fatto il 30 ottobre in Lombardia, sempre per il collasso di grandi dighe. Il calendario è già stato diffuso dalla Protezione Civile.

A che ora suona l'allarme IT-alert in Toscana il 23 ottobre

Nel test di oggi, 23 ottobre, l’allarme è previsto per le 10:00. Durante il test arriverà un messaggio di testo e un segnale sonoro sullo smartphone. Per interromperli sarà necessario interagire con il dispositivo e spegnerlo.

Il messaggio di IT-alert che arriva sugli smartphone per il test in Toscana

Il messaggio di testo che accompagnerà l’allarme di IT-alert è standard. Ecco cosa ci sarà scritto: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Cosa fare quando suona l’avviso di IT-alert sullo smartphone e come compilare il questionario

Una volta arrivato il messaggio la procedura da seguire è quella di interagire con il nostro smartphone per bloccare il segnale acustico e interrompere così il test. Una volta finito il test invece è necessario compilare il questionario sul sito ufficiale. In caso non sia arrivato il messaggio esistono diverse spiegazioni. Ricordiamo anche che IT-alert può essere disattivato ma vi sconsigliamo comunque di farlo.