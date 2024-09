video suggerito

Nuovi test IT-Alert, dopo il Trentino il messaggio arriverà in altre quattro regioni: dove e quando suonerà Sno ripresi i test di It-Alert, il sistema di allarme pubblico che dovrebbe scattare in caso di emergenze. Dopo quello di oggi nella provincia di Trento, per incidente nucleare, la Protezione Civile prevede altri test in diverse regioni fino al 7 ottobre: Emilia Romagna, Piemonte, Valle D’Aosta, di nuovo provincia autonoma di Trento e Basilicata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È iniziata la nuova campagna di test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile che ha l'obiettivo di avvisare la popolazione in caso di emergenze avvenute nelle vicinanze attraverso un messaggio sul telefono. La nuova fase di test prevista da calendario per l'ultimo quadrimestre del 2024 si concluderà il 7 ottobre 2024.

Anche se dal 13 febbraio 2024 il sistema IT-Alert è già operativo per quattro scenari di rischio, sono infatti necessari ulteriori test per altri tipi possibili di emergenze. Tra questi c'è quello per incidente nucleare, testato oggi, 26 settembre, alle ore 10, nella provincia autonoma di Trento. Il resto della campagna prevede altre simulazioni in diverse regioni per tre diversi scenari di rischio: incidente rilevante in uno stabilimento industriale, collasso di grandi dighe e incidente nucleare. Come si legge sul sito della Protezione Civile, oltre a quelle del 3 e 7 ottobre, ce ne sono altre, il 1 e 2 ottobre in Emilia Romagna, che sono state rinviate a data da definire.

Nuovi test IT-Alert, dove e quando arriverà il messaggio: il calendario e le prossime date

La nuova campagna di test del sistema nazionale IT-Alert è iniziata il 18 settembre, con un messaggio di allerta in Calabria e Friuli-Venezia Giulia, entrambi per incidente industriale rilevante. Dopo quella di oggi, 26 settembre, per incidente nucleare nella provincia autonoma di Trento, il calendario della Protezione Civile ne prevede altre quattro, anche se due di queste sono state rimandate a data da definirsi, come pure è successo per quella prevista per il 25 settembre in Emilia-Romagna.

Le regioni coinvolte in questa nuova fase di test, che quindi riceveranno il messaggio di test sono, oltre alla provincia automa di Trento, la Calabria, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Basilicata. Riportimo qui un calendario con le prossime date dei test di IT-Alert, comprese quelle rinviate, con specificato lo scenario di rischio testato di volta in volta.

1 ottobre 2024 (Rinviato a data da definire) , Emilia-Romagna , test per collasso di grandi dighe

, , test per collasso di grandi dighe 2 ottobre 2024 (Rinviato a data da definire) , Emilia-Romagna , test per collasso di grandi dighe

, , test per collasso di grandi dighe 3 ottobre 2024 , Piemonte , test per collasso di grandi dighe

, , test per collasso di grandi dighe 7 ottobre 2024, Valle D'Aosta per incidente nucleare, Provincia autonoma di Trento e Basilicata per collasso di grandi dighe

Come funziona il test di IT-Alert e cosa fare quando arriva il messaggio

Il test di IT-Alert riproduce quello che potrebbe succedere in caso di un'emergenza che si è appena verificata nelle vicinanze: IT-Alert invia a tutti i cellulari presenti nell'area interessata un messaggio di allerta attraverso una notifica che fa apparire sullo schermo il messaggio, accompagnato da un suono riconoscibile, diverso dalle normali suonerie. Viene specificato fin da subito di cosa si tratta con la dicitura "Avvisi di emergenza", che accompagna il contenuto del messaggio, diverso in base allo scenario di rischio per cui si sta facendo la simulazione. Nello specifico caso della campagna in corso, i tre messaggi previsti per le tre possibili emergenze sono i seguenti.

Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo inviato è il seguente:

"TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Questo è invece il messaggio previsto per lo scenario di collasso di una grande diga:

"TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Anche per lo scenario di incidente nucleare il messaggio segue la stessa impostazione:

"TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Come si legge nel testo del messaggio, agli utenti che ricevono il messaggio di test viene chiesto di compilare un questionario ufficiale, disponibile sul sito della Protezione Civile nei giorni successivi alla ricezione del messaggio di simulazione. Il suo obiettivo è fare una valutazione di come sia andata la simulazione.

Dato che il sistema IT-Alert si serve della tecnologia del cell-broadcast, il messaggio arriva su tutti i dispositivi presenti nell'area interessata dall'emergenza, anche se non sono connessi a internet o si trovano in punti in cui c'è poco campo. Gli unici cellulari che non riceveranno il messaggio sono quelli spenti.