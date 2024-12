video suggerito

IT-alert, tre test in Emilia Romagna oggi 3 dicembre per incidenti industriali: a che ora suona l’allarme e dove Martedì 3 dicembre la Protezione Civile eseguirà una nuova serie di test di IT-Alert, il sistema di allarme nazionale che invia messaggi sul telefono in caso di disastri naturali e altre situazioni di pericolo. Oggi saranno coinvolte le aree di Ravenna, Ferrara e Novafeltria (Rn), con simulazione di gravi incidenti industriali. Tutti coloro che si trovano in queste aree riceveranno i messaggi di allerta sul proprio smartphone. Poiché si tratta di tre test, il telefono suonerà tre volte per chi dovesse trovarsi nei suddetti luoghi negli orari previsti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Oggi, martedì 3 dicembre 2024, ci saranno tre nuovi test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert gestito dalla Protezione Civile. In questa occasione sarà coinvolta l'Emilia Romagna, dove suoneranno e riceveranno i messaggi gli smartphone di tutti coloro che si troveranno nelle aree target prescelte. Nello specifico, verranno simulati incidenti rilevanti in tre diversi stabilimenti industriali: Yara Italia Spa a Ravenna; Marig Esplosivi Industriali S.r.l. a Novafeltria (Ravenna) e Yara a Ferrara. Yara è un'azienda norvegese che produce fertilizzanti, mentre Marig Esplosivi si occupa di materiale esplosivo utilizzato ad esempio per le demolizioni controllate o l'estrazione mineraria.

Il primo test di IT-Alert in Emilia Romagna del 3 dicembre sarà eseguito alle ore 10:00 nell'area target di Ravenna, dove si trova Yara Italia Spa, specializzata nella produzione di fertilizzanti azotati; il secondo alle ore 11:00 in quella di Celletta di Libiano nel Comune di Novafeltria (provincia di Ravenna), dove ha sede la società produttrice di esplosivi; il terzo alle ore 12:00 a Ferrara, per la simulazione di un incidente presso il secondo grande stabilimento italiano di Yara, dove si producono anche ammoniaca e urea. Tutti coloro che si troveranno nelle aree definite dalla Protezione Civile riceveranno il messaggino – annunciato da un caratteristico allarme sonoro – sul proprio telefono. Come sempre anche i comuni limitrofi possono essere coinvolti dal test.

Ricordiamo che, al momento, il sistema IT-Alert è attivato per quattro specifici rischi: i sopracitati incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; collasso di una grande diga; incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica; e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e dell'isola di Vulcano. Sempre oggi, alle ore 09:00, ci sarà un test IT-Alert anche nel Lazio, con simulazione di incidente presso lo stabilimento dell'azienda chimico farmaceutica ACRAF (Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco) di Aprilia (provincia di Latina), sita in via Guardapasso. Dopo i test regionali dei mesi scorsi, attualmente la Protezione Civile sta eseguendo simulazioni in aree più circoscritte. In Emilia Romagna ci saranno nuovi test di IT-Alert il 5, il 9 e l'11 dicembre 2024. La Protezione Civile aggiorna costantemente un apposito calendario.

Nel test di IT-Alert che si terrà oggi 3 dicembre 2024 in Emilia Romagna gli smartphone riceveranno il messaggio e suoneranno per tre volte: alle ore 10:00, 11:00 e 12:00, rispettivamente nelle aree target di Ravenna, Celletta di Libiano nel Comune di Novafeltria (Ravenna) e Ferrara. Possibile che la segnalazione arrivi anche nei comuni adiacenti. Messaggi e segnali sonori saranno ricevuti da tutti coloro che si troveranno in loco, con il telefonino regolarmene agganciato alle celle telefoniche; chi non vorrà essere “disturbato” dal test dovrà necessariamente spegnere il dispositivo. Il servizio può essere comunque disattivato, anche se è un'operazione caldamente sconsigliata, vista l'importanza di un simile sistema di allerta pubblica nazionale.

Tutte le persone presenti nelle aree target in cui saranno simulati gli incidenti agli stabilimenti di Yara e Marig Esplosivi in Emilia Romagna riceveranno il seguente messaggio agli orari previsti:

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. Si tratta di un messaggio standard ricevuto da tutti i soggetti coinvolti nei test di IT-Alert, con l'unica differenza del rischio specifico indicato.

Quando si riceve il messaggio è sufficiente interagire col telefono per bloccare la segnalazione acustica. Al termine del test si potrà cliccare sul link sopraindicato e incluso nel messaggio per compilare il questionario dedicato sul portale ufficiale di IT-Alert.