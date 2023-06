Quando e in quali regioni si terranno i prossimi test IT-Alert con i messaggi di emergenza Dopo il test di oggi in Sardegna, iniziato alle 12.00, sono previsti nuovi test nelle prossime settimane. Prima di entrare in funzione, il sistema IT-Alert verrà sperimentato in tutta Italia.

A cura di Valerio Berra

Dopo il primo test IT-Alert del 28 giugno in Toscana, alle ore 12 di oggi, 30 giugno, lo stesso test è stato fatto in Sardegna. I prossimi sono già programmati e dovrebbero coinvolgere tutte le regioni italiane. Al momento però non ci sono ancora le date di tutte le regioni in cui sarà fatto il test. IT-Alert è il nuovo sistema di allarme della sviluppato dalla Protezione Civile. Serve per avvisare tutta la popolazione di un territorio che c’è un emergenza. Per riceverlo non c'è bisogno un’app, il messaggio arriva sullo smartphone con una notifica che interrompe tutto quello che stiamo facendo.

A spiegare come funziona è Luigi D’Angelo, il direttore operativo emergenze della Protezione Civile: “Saremo in grado di informare le persone che si trovano in un’area potenzialmente a rischio. È un sistema che avrà un suono diverso dalle altre applicazioni. Una volta che riceviamo il messaggio dovremo dare conferma di averlo ricevuto perché ci interromperà tutte le altre funzionalità in quel momento attive sul nostro cellulare”.

il calendario dei prossimi test It-Alert nelle altre regioni

L’obiettivo è arrivare a tutti i cittadini in Italia. I test avverranno su base regionale e dopo Toscana e Sardegna sono già in programma anche le prossime regioni. Il 5 luglio il test sarà in Sicilia, il 7 luglio invece è previsto in Calabria. In entrambi i casi il test si potrebbe estendere oltre i confini delle regioni. Come spiegano da IT-Alert infatti c’è il “possibile interessamento delle aree limitrofe”. La tecnologia che viene utilizzata per il test è quella del cell-broadcast: la notifica verrà inviata a tutti gli smartphone attaccati a un gruppo definito di celle telefoniche.

Il messaggio di emergenza che arriva sul cellulare durante il test

Il messaggio che arriva insieme alla notifica è standard: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.