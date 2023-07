Test IT-alert in Sicilia, oggi sui telefoni il messaggio di allarme in caso di emergenza Alle 12.00 di oggi il test di IT-alert arriverà anche in Sicilia. Tutti gli smartphone connessi alla rete riceveranno la stessa notifica di prova del nuovo sistema di allarme nazionale. L’incipit del messaggio sarà uguale per tutti: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano”.

A cura di Valerio Berra

Alle 12.00 di oggi, mercoledì 5 luglio, tutti i telefoni connessi alle reti telefoniche in Sicilia cominceranno a emettere un segnale di allerta. Si tratta di una notifica diversa da tutte le altre, con un messaggio di testo e un segnale acustico collegato. Niente di cui preoccuparsi: è solo il test di IT- alert, il sistema nazionale di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile. Lo stesso test è già stato effettuato in due regioni, nello specifico in Toscana e in Sardegna. Prima della fine del 2023 toccherà a tutti: nelle prossime settimane sono previste prove in altre regioni.

Come funziona IT-alert

IT-alert si basa su una tecnologia definita cell-broadcasting. In pratica il messaggio viene inviato su tutti gli smartphone collegati a una serie di celle telefoniche selezionate. In questi test vengono definite le celle che coprono il territorio di regioni specifiche ma poi quando il servizio sarà in funzione a pieno regime verranno selezionate direttamente le celle dei territori interessati dall’emergenza. Per ricevere il messaggio basta avere lo smartphone acceso. Una volta che la notifica appare bisogna interagire con la scritta per poterla eliminare.

Per quali emergenze viene utilizzato IT-alert

Sul sito ufficiale del sistema d'allarme ci sono tutti gli eventi per cui entrerà in gioco IT-alert. Si tratta principalmente di eventi di carattere idrogeologico ma ci sono anche emergenze di altro tipo. Qui vi lasciamo l’elenco completo:

Maremoto generato da un sisma

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Precipitazioni intense

Il questionario da compilare

In questo momento il sistema IT-Alert si trova ancora in fase di sperimentazione. Per questo dopo i test la Protezione Civile chiede di compilare un questionario per capire tutti i dettagli sull'esperienza degli utenti. Il questionario è aperto a tutti, sia ai cittadini che hanno ricevuto la notifica sia a quelli che non hanno ricevuto niente. Nel questionario si chiede agli utenti anche di specificare modello di smartphone e operatore, così da capire se ci sono dei problemi specifici.