IT-Alert torna a suonare in Sardegna per rischio maremoto generato da sisma: quando e a chi arriva il messaggio L’avviso suonerà il 15 maggio intorno alle ore 11 nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada, in provincia di Nuoro, su tutti i cellulare accesi e con connessione telefonica. Come per i test precedenti chi riceve il messaggio non si deve allarmare, è solo una simulazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

La Protezione Civile ha annunciato un nuovo test IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale che avvisa la popolazione con un messaggio in caso di rischi imminenti. L'avviso suonerà mercoledì 15 maggio in Sardegna, intorno alle ore 11. Arriverà su tutti i cellulari accesi e con connessione telefonica nell'area dei comuni di Orosei, Siniscola e Posada, in provincia di Nuoro, simulando un maremoto generato da sisma. Nel 2023 è stato sperimentato in tutte le regioni d'Italia per verificare la tecnologia e preparare gli utenti, la Protezione Civile ha anche lanciato una campagna in aree circoscritte per quattro categorie specifiche di catastrofi: il collasso di una grande diga, un incidente industriale rilevante, un incidente nucleare oltre i confini nazionali o situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.

Test IT alert per maremoto il 15 maggio in Sardegna: a cosa serve"

"Lo scenario di rischio relativo a un maremoto generato da sisma, come quelli legati a precipitazioni intense e all'attività vulcanica dello Stromboli, ha richiesto un supplemento di analisi e verifiche che ha comportato il prolungamento della fase di sperimentazione", ha spiegato la Protezione Civile. Come per i test precedenti chi riceve il messaggio non si deve allarmare, è solo una simulazione. Una volta terminato il test bisognerà prima interagire con il telefono per disattivare l'allarme, e poi compilare il questionario.

Come funziona il test e a cosa serve

Il sistema di allarme IT-Alert serve per avvisare la popolazione di una determinata area in caso di emergenze o catastrofi naturali, con questo avviso tutte le persone che hanno uno smartphone potranno essere informate tempestivamente di un pericolo imminente. Sui cellulari dei comuni di Orosei, Siniscola e Posada arriverà il seguente messaggio: "TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it"

"Nel giorno del test, dall’homepage del sito si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini nei territori coinvolti sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica", ha spiegato la Protezione Civile. L'avviso vuole “minimizzare l'esposizione individuale e collettiva” al pericolo che fa scattare l'allarme. Il sistema è pensato per salvare quante più vite possibili durante un disastro naturale o altro evento catastrofico.

Una volta terminato il test bisognerà premere sulla notifica per disattivarla. A quel punto si deve compilare il questionario. Il link per accedere al form compare nel messaggio di avviso. Non è obbligatorio ma è importante farlo. Le domande del questionario non sono molte e servono a capire quando vi è arrivata la notifica, con che operatore e come avete reagito una volta letto il messaggio.