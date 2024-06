In arrivo nuovi test di IT-Alert dal 25 giugno al 3 luglio: dove suoneranno i cellulari, l’elenco completo

video suggerito

A cura di Valerio Berra

È stata annunciata una nuova serie di test per IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico lanciato dalla Protezione Civile. La notifica che dovrebbe suonare nelle situazioni di emergenza con il sistema del cell-broadcasting verrà attivata tra martedì 25 giugno e mercoledì 3 luglio. I messaggi di allerta della nuova fase di sperimentazione suoneranno in Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e nella Provincia Autonoma di Trento.

In passato il calendario dei test coinvolgevano tutti gli smartphone collegati alla rete telefonica della regione. Questa volta sarà diverso. I nuovi test infatti riguardano infatti singoli territori. Anche il messaggio di allarme sarà diverso: si tratterà di un avviso specifico.

Dove saranno i nuovi test IT-Alert: i territori in cui si riceverà il messaggio di allerta

In questa nuova ondata di test verranno sperimentate due emergenze: incidente industriale rilevante e collasso di una grande diga. I test per incidente industriale rilevante verranno condotti nelle province di Trento, Pavia, Lodi, Milano e Bergamo. In Friuli Venezia-Giulia invece verrà testato il sistema di allarme per il collasso di una grande diga. Il test sarà fatto in provincia di Pordenone.

Quando ci saranno le prove del sistema di allarme IT-Alert: le date regione per regione

Sul portale ufficiale delle Protezione Civile è possibile leggere tutto il calendario con i nuovi test del sistema di allarme. Solo una nota. Per queste tipologie di test il sistema IT-Alert è già attivo dal 13 febbraio 2024.

25 giugno 2024

Lombardia – Test per Incidente Industriale Rilevante

Ore 9 – A2A AMBIENTE S.P.A., Corteolona (PV)

Ore 10 – ENI S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV)

Ore 11 – SICOR S.R.L., Villanterio (PV)

Ore 12 – Innocenti Depositi, Lodi

26 giugno 2024

Friuli-Venezia Giulia – Test per Collasso Diga

Ore 9 – Diga del Tul, Pordenone

Provincia Autonoma di Trento – Test per Incidente Industriale Rilevante

Ore 11 – FIRMIN SPA, Trento

27 giugno 2024

Lombardia – Test per Incidente Industriale Rilevante

Ore 9 – Mariani s.r.l., Lodi

Ore 10 – Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO)

Ore 11 – Nord Chemical Products, Guardamiglio (LO)

Ore 12 – Number 1 Logictics, Secugnago (LO)

3 luglio 2024

Lombardia – Test per Incidente Industriale Rilevante

Ore 9 – Italmach Chemical Spa, Arese (MI)

Ore 10 – Industriale Ese Srl, Arluno (MI)

Ore 11 – Olon Spa, Rodano (MI)

Ore 12 – RAINOLDI S.R.L., Levate (BG)

Cosa fare quando suona l'allarme: il messaggio sui cellulari e il questionario

I messaggi arriveranno sugli smartphone di chi vive in queste zone in due varianti. Il testo base per il messaggio sull’impianto industriale è: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. In quello sulla diga la variazione è solo sull’oggetto: “del collasso di una diga nella zona”.