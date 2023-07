It-Alert Emilia Romagna, oggi alle 12 sui cellulari il messaggio di test del sistema di allerta pubblico Oggi, 10 luglio, tutti i telefonini collegati alla rete in Emilia Romagna suoneranno nello stesso momento alle ore 12.00. Il nuovo test It-Alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile invierà un messaggio di allerta in caso di emergenza. Tutti gli smartphone riceveranno lo stesso sms: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano”.

A cura di Elisabetta Rosso

Oggi alle ore 12.00 di oggi, 10 luglio 2023, i telefoni connessi alle reti telefoniche in Emilia Romagna emetteranno tutti lo stesso segnale. Sui dispositivi infatti arriverà un messaggio It-Alert, il nuovo test del sistema di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile per avvisare direttamente la popolazione in caso di emergenza. L'obbiettivo è informare tempestivamente in caso di gravi emergenze tutti i cittadini, un modo per ridurre i danni e, come si legge sul sito "salvare più vite possibile". Verrà utilizzato in caso di maremoti generati da un sisma, attività vulcanica, incidenti nucleari o precipitazioni intense. Il primo test è stato fatto in Toscana, poi a seguire Sardegna e Sicilia. Per le prossime settimane sono già programmati altri test in diverse regioni: entro il 2023 dovranno coinvolgere tutte le zone d'Italia.

Per avere un riscontro diretto sui risultati del test, una volta terminata la simulazione i cittadini potranno compilare un questionario. La Protezione Civile ha elaborato una serie di domande per capire quali potrebbero essere i punti deboli del sistema di allarme pubblico, gli utenti per esempio dovranno specificare il modello di smartphone e operatore, per capire cosa ha funzionato e cosa no. Il questionario, si trova nell’home page del servizio IT-alert. Non ha una sezione dedicata ma un link direttamente sulla home del sito, e appare sotto la voce “Compila il questionario”. Le domande cambiano a seconda che si sia ricevuto o meno il messaggio, per intercettare meglio la natura del problema.

L'allarme avrà un suono diverso dalle altre applicazioni. Una volta che riceviamo il messaggio dovremo dare conferma di averlo ricevuto perché ci interromperà tutte le altre funzionalità in quel momento attive sul nostro cellulare”, ha spiegato Luigi D’Angelo, il direttore operativo emergenze della Protezione Civile. Il messaggio che arriva insieme alla notifica è standard: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”

IT-alert funziona grazie alla tecnologia cell-broadcasting, che permette di inviare su tutti gli smartphone collegati a una serie di celle telefoniche selezionate il messaggio di allerta, basta avere lo smartphone acceso. Il messaggio arriva anche dove non c'è campo, non serve una connessione internet quindi funziona anche per chi ha finito i dati mobili o comunque non ha un piano di abbonamento alla rete.Una volta che la notifica appare bisogna interagire con la scritta per poterla eliminare, come ha spiegato D'angelo. Tutto funziona senza dover conoscere i numeri di telefono delle persone, un modo per tutelare la privacy degli utenti.

Gli utenti possono anche scegliere di non ricevere alcuna segnalazione, basta disattivare le notifiche entrando nell'area Impostazioni del proprio smartphone, la procedura cambia a seconda del sistema operativo. È però sconsigliato eliminare le notifiche di avviso. L'obiettivo del sistema IT-Alert, come si legge sul sito, è “minimizzare l'esposizione individuale e collettiva” al pericolo che fa scattare l'allarme.