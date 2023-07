Come disattivare IT-Alert su smartphone Android e iPhone e perché sarebbe meglio non farlo Il 28 giugno sono iniziati i test regionali di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che ci avviserà tempestivamente sullo smartphone di alluvioni, terremoti e altre catastrofi. In realtà non è obbligatorio ricevere la notifica sul propio smartphone, e molti utenti hanno cercato di silenziare l’avviso, ma disattivarla non è una buona idea.

A cura di Elisabetta Rosso

Nelle ultime settimane i cellulari di alcune regioni italiane hanno emesso tutti lo stesso suono nello stesso momento. Sono iniziati i test IT-Alert, il primo sistema di allarme via messaggio lanciato dalla Protezione Civile. L'allerta funziona attraverso una notifica: in caso di emergenza in una determinata area il sistema consente di mandare messaggi di allarme a tutti gli smartphone collegati alle celle telefoniche selezionate. Sul portale IT-Alert vengono segnalati gli eventi per cui sarà utilizzato, tra questi i maremoti generati da un sisma, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, e precipitazioni intense. Gli utenti possono anche scegliere di non ricevere alcuna segnalazione, basta disattivare le notifiche entrando nell'area Impostazioni del proprio smartphone, la procedura cambia a seconda del sistema operativo. È però sconsigliato eliminare le notifiche di avviso. L'obiettivo del sistema IT-Alert, come si legge sul sito, è “minimizzare l'esposizione individuale e collettiva” al pericolo che fa scattare l'allarme. È quindi un sistema pensato per salvare quante più vite possibili durante una situazione di emergenza o un disastro naturale.

La prima regione interessata è stata la Toscana, poi a seguire Sardegna, Sicilia, e oggi alle ore 12.00 suonerà anche in Calabria. Per le prossime settimane sono già programmati altri test in diverse regioni: entro il 2023 dovranno coinvolgere tutte le zone d'Italia. Il messaggio che arriva insieme alla notifica è standard: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Come disattivare i messaggi di emergenza del sistema di allarme pubblico it-alert

In realtà non è obbligatorio tenere attive le notifiche per le segnalazioni dei test It-Alert. Su ogni smartphone è possibile disattivare le segnalazioni per fare in modo che il dispositivo non suoni quando vengono inviate. Sia su iOs sia su Android è piuttosto semplice, anche se seguono due procedimenti diversi.

Il sistema iOs

Per non ricevere le notifiche sul proprio smartphone basta selezionare la casella Impostazioni e poi cliccare su Notifiche, a quel punto apparirà proprio la voce IT-Alert e per fare in modo che non arrivino le segnalazioni basta disattivare la funzione.

IOS | Come disattivare le notifiche

Il sistema Android

Sui sistemi operativi di Android il processo per bloccare le segnalazioni è simile anche se è necessario qualche passaggio in più. Si parte sempre selezionando la sezione Impostazioni, poi è necessario entrare nella casella Sicurezza ed emergenza, e scegliere all'interno la voce Allarmi pubblici, una volta selezionata appariranno tre opzioni, tra queste c'è anche IT-Alert, come per il sistema iOs basta disattivare la funzione.