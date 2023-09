IT-Alert nel Lazio e a Roma, rinviato per allerta maltempo l’sms di test di domani 21 settembre Rinviato l’invio del messaggio di test IT-Alert previsto per domani, giovedì 21 settembre, su tutto il territorio di Roma e del Lazio. Il rinvio a data da destinarsi a causa dell’allerta meteo che interesserà tutta la regione.

A cura di Simone Matteis

Fonte: sito IT–Alert

Il test di IT-Alert previsto a mezzogiorno di domani, 21 settembre, a Roma e in tutta la Regione Lazio è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’allerta meteo gialla per temporali, come annunciato anche sul sito ufficiale del servizio gestito dalla Protezione civile. Confermato invece il test in Veneto e Valle d'Aosta, dove alle ore 12.00 è previsto l'invio dell'sms di test a tutti i cellulari connessi alla celle telefoniche sul territorio regionale.

Come previsto dal regolamento, infatti, le date dei test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale messo a punto dalla Protezione civile possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per altre situazioni di emergenza. Nei giorni scorsi la sperimentazione ha interessato già altre regioni italiane e la fine dei test è previsto per la fine del 2023.

Il test prevede un messaggio con suono diverso e un questionario con 24 domande

L'obiettivo di IT-Alert è di favorire l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte in gravi emergenze geologiche o pericoli imminenti come precipitazioni intense, per esempio forte maltempo, inondazioni e alluvioni. Il sistema e i relativi test funzionano per mezzo di una notifica: i telefoni squilleranno all'unisono con un segnale audio diverso da quello che caratterizza i normali messaggi e le chiamate dello smartphone.

Per ricevere la notifica di IT-Alert non ci sarà bisogno di nessun tipo di app dedicata, poiché il messaggio arriverà sotto forma di sms. Insieme al messaggio di test è prevista la ricezione di un link a un questionario composto da 24 domande, che va compilato per partecipare alla rilevazione sulla messa a punto del sistema.