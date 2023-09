Allerta meteo a Roma e nel Lazio 21 settembre: in arrivo pioggia e temporali Precipitazioni da deboli a moderate a carattere di pioggia o temporali sono attese per domani 21 settembre, giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio di colore giallo.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 21 settembre. Il maltempo torna ad imperversare sulla regione, dopo una lunga coda dell'estate che sembrava non volesse finire. Quella in corso è anche la settimana in cui entra l'autunno, ufficialmente sabato 23 settembre. Un'estate settembrina che nelle prossime ore accuserà una battuta d'arresto. L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha infatti emesso un bollettino di condizioni meterologiche avverse dalle prime ore di domani, giovedì 21 settembre, che proseguirà per le successive 12-18 ore. Si attendono sulla Capitale e su tutto il territorio del Lazio precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati. Il colore dell'allerta è giallo. La protezione civile ha attivato come da prassi le strutture territoriali, prote ad intervenire in caso di necessità.



Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 21 settembre

Domani, giovedì 21 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio si attende cielocoperto di notte con precipitazioni debolie vento moderato, pioggia alternata a schiarite al mattinocon pioggia debole e vento moderato, cielo sereno con sole nel corso del pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 19 e massime di 30 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Maltempo diffuso anche sul reto del territorio del Lazio. Su frosinone si attendono piogge alternate a schiarite, con temperature comprese tra 18 e 28 gradi, su Latina piogge alternate a schiarite e valori tra i 20 e i 29 gradi, stesso discorso per Rieti dove le temperature oscilleranno tra i 16 e i 26 gradi, mentre a Viterbo cielo poco nuvoloso con valori tra 16 e 27 gradi.