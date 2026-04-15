Maltempo a Roma, oggi forte pioggia e temporale: strade allagate

Pioggia e temporali su Roma con strade allagate. Sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 15 aprile 2026.

Un'ondata di maltempo si è abbattuta su Roma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile 2026. Dal primo pomeriggio infatti forte pioggia e temporali hanno imperversato sulla Capitale, allagando le strade. Le precipitazioni rendono difficile la viabilità in città lungo alcuni tratti. Per oggi infatti il dipartimento della protezione civile regionale aveva diramato nella giornata di ieri un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per maltempo, con allerta gialla su otto regioni italiane tra le quali anche il Lazio.

Si prevedevano precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio di forte intensità o temporale, forti raffiche di vento, grandinate e attività elettrica. Un quadro meteorologico che potrebbe comportare criticità idrogeologiche. A portare il maltempo su parte dell'Italia e sulla nostra regione è l'influsso di una circolazione depressionaria ben strutturata negli strati superiori atmosferici, attualmente situata sulla Tunisia. Un'attenuazione del maltempo si attende in serata.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 16 aprile

Domani, giovedì 16 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora maltempo, sebbene comincerà una fase di miglioramento. Come già annunciato a Fanpage.it dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati nei giorni scorsi, la seconda parte della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile vedrà tempo più stabile. A partire da domani "il vortice di bassa tensione tenderà ad allontanarsi e arriverà l'alta pressione, che porterà tempo soleggiato" spiega l'esperto.

Sole e caldo nel weekend del 18 e 19 aprile

Nel weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e stabile. Una seconda parte della settimana insomma durante la quale potremmo goderci la primavera, trascorrendo ore all'aria aperta, dopo giornate di maltempo. Le temperature potrebbero registrare un lieve aumento, specialmente nelle ore centrali della giornata, fino a raggiungere massime di 26 gradi.