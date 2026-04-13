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Previsioni meteo Roma e Lazio: oggi pioggia e temporali, da giovedì sole e temperature in aumento

Il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati spiega come la prima parte della settimana è all’insegna del maltempo. Da giovedì 16 aprile e fino al weekend miglioramento, con sole e temperature in aumento.
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Intervista a Flavio Galbiati
Metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati
A cura di Alessia Rabbai
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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 13 aprile, giornata di allerta meteo gialla, registrano maltempo. Il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati spiega come sarà il tempo nei prossimi giorni: la prima parte della settimana sarà all'insegna dell'instabilità, mentre a partire da giovedì e fino al weekend si attende un miglioramento, con sole e temperature in aumento.

Da oggi fino a mercoledì maltempo

"Oggi è la giornata più ventosa a Roma e nel Lazio, con forte vento di Scirocco che soffiano sul Centro e Sud Italia – spiega Galbiati – Le raffiche arrivano fino a 60 chilometri orari. Le temperature non subiranno variazioni, ma resteranno su massime intorno ai 20 gradi nella Capitale. Il vortice che porta una fase di maltempo sull'Italia oggi si trova posizionato sulla Sardegna, nel punto più vicino al Lazio ed è nella sua massima attività. Nelle prossime ore qualche rovescio o temporale potrebbe interessare anche Roma, con l'arrivo delle precipitazioni".

Tra la notte e il mattino di martedì 14 aprile aumenta l'instabilità: si attendono piogge sparse e possibili temporali, specialmente sulle zone interne del Lazio. In serata si maltempo si attenuerà. Le temperature restano stabili e nella media stagionale.

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Mercoledì 15 aprile sarà una giornata che vedrà ancora tempo instabile, con nuvolosità, pioggie e temporali nella parte Meridionale della regione. Nel pomeriggio si attendono temporali, che si estenderanno anche a Roma. E ancora attenuazione in serata".

Da giovedì 16 aprile sole e temperature in aumento

La seconda parte della settimana invece, spiega l'esperto, ci aspettiamo un quadro metereologico in netto miglioramento. "Il vortice di bassa tensione tende ad allontanarsi ed arriverà l'alta pressione che porterà tempo più stabile e soleggiato, sicuramente da venerdì senza piogge – continua Galbiati – Già a partire da mercoledì le temperature registreranno un aumento".

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