IT-Alert eruzione Campi Flegrei, chiamate al 112 di famiglie preoccupate: “Cosa dobbiamo fare?” Chiamate al 112 dopo il messaggio IT-Alert: “Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare via?”. Il messaggio ricevuto anche sui dispositivi come Alexa, oltre che sui cellulari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiamate al 112 dopo il messaggio IT-Alert di oggi pomeriggio, venerdì 11 ottobre 2024, arrivato alle ore 17 sui cellulari della Campania per la simulazione del rischio di eruzione imminente del vulcano dei Campi Flegrei nell'ambito delle esercitazioni Exe Flegrei 2024. Dopo l'avviso comparso su tutti i telefonini, a quanto apprende Fanpage.it, si sono registrate anche chiamate al numero unico per l'emergenza da parte di famiglie preoccupate che chiedevano cosa fare. Una famiglia di Scafati, in provincia di Salerno, per esempio, ha chiesto cosa fare e se fosse necessario allontanarsi dalla propria abitazione.

Il messaggio IT-Alert passato anche su Alexa

Un'altra chiamata è arrivata da Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Una famiglia ha chiesto informazioni, ma con grande calma, e per quale motivo fosse arrivato l'allarme iT-Alert sul telefonino.

In alcuni casi l'avviso è arrivato anche su dispositivi come Alexa, l'assistente personale intelligente sviluppato dall'azienda statunitense Amazon, evidentemente collegati ai cellulari. "Dipende dalle App installate su Alexa, alcune leggono i messaggi del telefono collegato", spiegano dalla Protezione Civile.

"Volume voce basso? Dipende dal dispositivo"

Il messaggio IT Alert di Protezione Civile Nazionale è stato inoltrato a tutti i telefonini presenti sul territorio della Campania e potrebbe essere stato ricevuto anche da alcune aree delle regioni confinanti, come il Lazio (fenomeno dell'overshooting). Tra le varie segnalazioni arrivate a Fanpage.it, quella che il volume della voce che ha letto la spiegazione del messaggio fosse troppo basso, cosa che potrebbe mettere in difficoltà in particolare le persone non vedenti o ipovedenti. Ma la Protezione Civile Nazionale ha spiegato a Fanpage.it che questo fenomeno dipende in realtà dal volume del dispositivo.

Ancora presto, però, per l'analisi dei dati, che sta eseguendo la Protezione Civile Nazionale, che nelle prossime ore studierà anche le risposte del questionario di IT-Alert. Tra le varie domande anche la marca del telefonino e quando è stato acquistato.