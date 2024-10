video suggerito

IT Alert Campania, nuovo messaggio di test per rischio eruzione Campi Flegrei: a che ora suona oggi l’11 ottobre Venerdì 11 ottobre è previsto un test di IT-Alert del sistema nazionale di allarme pubblico in Campania per il rischio specifico di eruzione imminente del vulcano dei Campi Flegrei. Il messaggio comparirà su tutti i cellulari nei comuni dell’area rossa (Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in Campania) e potrebbe essere ricevuto anche nelle regioni vicine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Continuano i test del sistema nazionale di allarme pubblico iT-Alert con una nuova simulazione di rischio specifico in Campania, prevista per venerdì 11 ottobre, alle 17, nell’ambito dell’esercitazione nazionale “Exe Flegrei 2024” dal 9 al 12 ottobre dalla Protezione Civile. Il messaggio della Protezione Civile Nazionale avvertirà i cittadini presenti sul territorio della Campania (e in alcune aree del Lazio) del "rischio eruzione imminente del vulcano dei Campi Flegrei", in pratica equivalente dal passaggio dell'allerta da "arancione" (pre-allarme) a "rossa" (allarme).

A questo punto scatteranno le 72 ore previste per le prove di evacuazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei, che comprende 7 comuni: Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in Campania. Il messagio iT-Alert farà squillare tutti i cellulari alle ore 17,00 di venerdì 11 ottobre 2024, e potrebbe arrivare, di rimbalzo, anche ai cittadini di alcune aree del Lazio (fenomeno dell'overshooting).

IT-Alert è il sistema di allarme sviluppato dalla Protezione Civile Nazionale per avvisare la popolazione in caso di grave emergenza. Sono quattro gli scenari di rischio per i quali è previsto il messaggio: 1. collasso di una grande diga; 2. incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; 3. incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica; 4. infine attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano.

È la prima volta che viene realizzato un test IT-Alert per lo scenario specifico dell'eruzione dei Campi Flegrei, da quando il sistema è stato introdotto il 13 febbraio 2024.

Come funzionerà? Venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 17:00, i cittadini che si troveranno nel territorio della Regione Campania riceveranno, sui propri telefoni cellulari la notifica del messaggio iT-Alert che comparirà sullo schermo, accompagnata da un suono riconoscibile, diverso dalle normali suonerie. Sarà specificato di cosa si tratta con la dicitura "Avvisi di emergenza", accompagnata dal seguente testo (in italiano e in inglese).

Non c'è bisogno di rispondere, ma dopo il messaggio sarà richiesto di compilare un questionario.

La campagna dei test iT-Alert è iniziata lo scorso settembre. Gli ultimi test per collasso di grandi dighe dovevano tenersi in Emilia Romagna il 1 e 2 ottobre, ma sono stati rinviati a data da definire a seguito dell'alluvione. Sul sito della Protezione Civile Nazionale è possibile consultare il calendario aggiornato con le nuove sperimentazioni di iT-Alert.

Alle ore 17,00 in punto di venerdì 11 ottobre 2024, tutti i cellulari e gli smartphone della Campania squilleranno all'unisono per avvisare del rischio "imminente eruzione dei Campi Flegrei". Nell'esercitazione della Protezione Civile Nazionale Exe Flegrei 2024 sono coinvolti solo i cittadini residenti nei Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, ossia: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte di Marano e una piccola zona di Giugliano in Campania, nonché alcune Municipalità di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando).

Tutti i cellulari della Campania, quindi, riceveranno il messaggio iT-Alert (compresi anche quelli in alcune aree delle regioni limitrofe, come il Lazio), ma solo i cittadini dei 7 Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei saranno interessati dall'esercitazione con le prove di evacuazione a larga scala. La partecipazione dei cittadini all'esercitazione è libera e volontaria, per aderire bisogna sottoscrivere la richiesta presente sui siti web dei rispettivi comuni.

Di seguito il testo completo del messaggio che comparirà sui telefonini:

TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST TEST TEST Campi Flegrei Exercise 2024. This is an IT-alert TEST MESSAGE. There is an ongoing SIMULATION of possible volcanic activity at Campi Flegrei. To learn what message you will receive in case of real danger and fill out the survey, go to www.it-alert.gov.it/en TEST TEST

Cosa bisogna fare dopo aver ricevuto il messaggio iT-Alert? Nell'immediato bisognerà compilare il questionario di iT Alert. Il link sarà indicato nello stesso messaggio allegato. I dati raccolti e trattati in forma anonima serviranno alla Protezione Civile a correggere alcuni malfunzionamenti riscontrati durante i test.

Partiranno, quindi, le 72 ore per l'evacuazione. Le attività per le esercitazioni della giornata di venerdì 11 ottobre 2024, però, saranno dedicate solo all'evacuazione dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con il trasferimento reale di una parte del personale e l’attivazione del Presidio d’emergenza.

Tutti gli altri cittadini, invece, faranno le prove il giorno successivo, sabato 12 ottobre 2024, partecipando – per chi si è iscritto – al Piano di allontanamento della popolazione della zona rossa e all’accoglienza nelle Regioni e Province Autonome gemellate. Il Piano prevede che alla dichiarazione di “allarme” tutta la popolazione dovrà abbandonare la zona rossa e potrà scegliere di farlo in modo autonomo o assistito. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di 72 ore (3 giorni).

È possibile che il messaggio iT-Alert possa non arrivare sul telefonino. I motivi possono essere diversi: il problema potrebbe dipendere o dalla versione del sistema operativo o dal cellulare spento. Chi non riceve il messaggio potrà segnalarlo alla Protezione Civile all'interno del questionario. IT Alert può essere anche disattivato ma è sconsigliato farlo.