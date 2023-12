IT-Alert torna a suonare: quando e dove sono previsti i nuovi test Il 19 e il 20 dicembre il sistema di allarme pubblico IT-Alert comincerà una nuova campagna di test. Quest volta però i test riguarderanno due casi specifici: il collasso di una grande diga e un incidente industriale rilevante. Le procedure per gestire questo test sono simili a quelle che abbiamo imparato nei mesi scorsi.

A cura di Valerio Berra

La Protezione Civile ha annunciato un’altra ondata di test per IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che nei mesi scorsi è stato sperimentato in tutte le regioni. I nuovi test saranno diversi da quelli che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Nei mesi scorsi il messaggio di testo era molto generico. Si trattava infatti solo di un test effettuato in ogni regione per verificare la tecnologia e preparare gli utenti a quando i messaggi di allerta arriveranno davvero.

Durante i test c’è stato qualche problema. A volte la notifica di IT-Alert è arrivata fuori dalle zone che si volevano coprire, altre volte invece la notifica è arrivata più volte sullo stesso smartphone. Anche quando l’utente aveva già interagito per fermarla. Ora la Protezione Civile punta a un test ancora più mirato, dedicato ad aree molto più circoscritte.

Per cosa saranno fatti i nuovi test

Da quello che possiamo leggere sui canali ufficiali della Protezione Civile, i nuovi test di IT-Alert riguarderanno due categorie specifiche di incidenti: il collasso di una grande diga e un incidente industriale rilevante. Per testarli quindi sono state scelte delle aree in cui questi messaggi, nel peggiore dei casi, potrebbero essere inviati per davvero.

Dove sono previsti i test per il collasso di una diga

Al momento la Protezione Civile ha individuato tre luoghi in cui testare i messaggi che arriveranno in caso di crollo di una diga:

Lombardia, diga di di Pagnona . Comuni interessati: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano e Dervio.

. Comuni interessati: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano e Dervio. Sardegna, diga di Nuraghe Arrubiu . Comuni interessati: Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu e Muravera.

. Comuni interessati: Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu e Muravera. Emilia-Romagna, diga di Conca. Comuni interessati:Misano Adriatico e Sa n Giovanni in Marignano e Cattolica.

I luoghi in cui testare i messaggi per un incidente in un impianto industriale sono due:

Puglia, Stabilimento LyondellBasell a Brindisi

a Brindisi Veneto, Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.

Quando suonerà l’allarme di IT-Alert

Entrambi gli allarmi suoneranno alla stessa ora dei testi: 12:00. Una volta arrivata la notifica bisognerà Interagire per spegnerla e poi compilare un questionario. I test per gli incidenti nelle fabbriche sono previsti per il 19 dicembre. I test per la rottura della diga invece sono programmati per il 20 dicembre.