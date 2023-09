“IT-Alert non smette di suonare”, il problema delle notifiche infinite nel test del sistema di allarme Il messaggio di IT-Alert di oggi, martedì 12 settembre, alle 12:00 è arrivato agli utenti di altre tre regioni: Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia. Il test ha funzionato ma sono arrivate anche diverse segnalazioni legate a un problema con le notifiche: in alcuni casi sia l’sms che il suono di notifica sono arrivati più volte.

A cura di Valerio Berra

Il test di IT-Alert di oggi, martedì 12 settembre, è arrivato in tre regioni. Oggi il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile ha suonato in Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia. Alle 12:00 è arrivato un messaggio su tutti gli smartphone collegati alle celle telefoniche di queste regioni. Il protocollo era chiaro: arriva una notifica accompagna da una suono con un messaggio di test, si interagisce con la notifica per chiuderla e poi bisogna compilare un questionario. Qualcosa però sembra non aver funzionato nel modo corretto.

Molti cittadini hanno avuto problemi proprio con il questionario. Hanno seguito il link corretto ma hanno trovato la pagina bloccata. Accedere era impossibile, visto che compariva solo un messaggio con scritto: “Purtroppo si è verificato un problema”. Altri invece hanno segnalato sui social che la notifica non è scomparsa alla prima interazione ma è tornata sullo smartphone più volte.

“Ma solo a me continua ad arrivare?”

Su Twitter la maggior parte dei commenti sono sullo spavento che ha accompagnato l’arrivo della notifica. “Ho perso la mia anima per questo suono”, “Ho avuto un tocco veramente, lo sapevo ma ho perso comunque 10 anni di vita” o ancora “Non può venirti un infarto solo per un messaggio”. I test sono attivi ormai da tempo e sono già stati effettuati in diverse regioni. La prima è stata la Toscana lo scorso 28 giugno. Eppure la notizia della compagna non ha ancora raggiunto tutti.

Il problema più fastidioso però sembra essere l’invio continuo di messaggi d’allarme. “È la ventesima volta che mi arriva sto allarme ma quando si ferma?”, “Siamo a undici dajeee che hit pazzesca” o ancora “Ma solo a me continua ad arrivare? La faccio scatenare io la catastrofe se continua ancora”. L’utente @dearannieee ha pubblicato anche un video dello schermo del suo smartphone infestato di notifiche. In tutti i casi sembra che a un certo punto i messaggi abbiano semplicemente smesso di arrivare.

Le notifiche di test non si possono bloccare

Le notifiche di test di IT-Alert hanno la massima priorità per questo tipo di messaggi. Non si possono bloccare in alcun modo: l'unica strada per non ricevere la notifica è quella spegnere lo smartphone. In futuro potrete scegliere di non ricevere le notifiche di emergenza sul vostro smartphone, per farlo vi lasciamo qui la guida so come togliere IT-Alert da Android e iOS. È una scelta che vi sconsigliamo: questi messaggi non saranno frequenti o invasivi ma potrebbero aiutarvi a scappare in tempo da situazioni di emergenza. Basta pensare a tutti gli eventi climatici estremi che hanno travolto l'Italia negli ultimi mesi, dalle alluvioni in Emilia-Romagna ai temporali che hanno fatto crollare decine di alberi a Milano.