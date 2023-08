Nubifragio su Milano: alberi caduti, strade chiuse, disagi e allagamenti Sono 180 le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per il nubifragio che si è abbattuto oggi su Milano. Disagi alla circolazione, decine di alberi e rami caduti, allagamenti e tetti scoperchiati.

A cura di Redazione Milano

Un violento nubifragio con venti forti si è abbattuto oggi su Milano e provincia, provocando danni e disagi. Circa 180 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per alberi e rami caduti, tetti scoperchiati, danneggiamenti e allagamenti. La Protezione Civile ha diramato per tutta la giornata di oggi un'allerta meteo di colore arancione. Nuove precipitazioni, localmente anche intense, sono possibili per la nottata e la giornata di domani, domenica 27 agosto: è il ciclone Poppea che potrebbe mettere drasticamente fine all'estate, con una drastica diminuzione delle temperature

Disagi anche alla circolazione del trasporto pubblico, come reso noto dall'azienda Atm. In particolare difficoltà si sono verificate per la circolazione della rete tramviaria, a causa della caduta di alberi e rami sui cavi della rete elettrica. In corso deviazioni o sostituzioni di intere tratte con gli autobus. "Ad esempio il tram della linea 5 devia e salta alcune fermate a causa della caduta di rami sui binari, lo stesso per il tram 9, il 19 e il 33, il tram 1 non fa servizio in alcune fermate per un intervento tecnico sulla linea", si legge in una nota.

La zona più colpita è quella della periferia Sud-Ovest di Milano e dell'hinterland. In particolare i comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Corsico. A Milano città un albero caduto all'altezza di Assago sulla Tangenziale Ovest ha portato alla chiusura di un tratto di strada. Sul posto Polizia Locale e vigili del fuoco.In via Lamarmora un cornicione pericolante ha ferito un 68enne, colpito da un vaso di fiori. Le sue condizioni non sono per fortuna preoccupanti. Un tetto è stato scoperchiato in via Arsia nel quartiere di Quarto Oggiaro, mentre a Sesto San Giovanni si segnala la caduta di diversi alberi sulle auto posteggiate.

Abbiategrasso: vigili del fuoco mettono in salvo gruppi di persone

Paura a Chiappane, sul Ticino nel territorio di Abbiategrasso. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per trarre in salvo alcune persone rimaste intrappolate dalla caduta di alberi. Non ci sono feriti per fortuna.