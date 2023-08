Allerta meteo arancione a Milano oggi sabato 26 agosto 2023: arrivano temporali, grandine e vento forte A Milano e in Lombardia è stata diramata un’allerta meteo arancione per forti temporali per la giornata di oggi, sabato 26 agosto: sono previste forti piogge, grandine e raffiche di vento.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 26 agosto, a Milano è stata diramata l'allerta arancione per temporali. La misura scatterà dalle ore 12. Per il momento non è stato comunicato quando terminerà. Per oggi, infatti, sono previste forti piogge. Non solo. Sulla base di quanto diffuso da una nota stampa di Palazzo Marino, basata sul bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, nel capoluogo meneghino sono previsti rovesci che, nel tardo pomeriggio, potrebbero portare a grandine e forti raffiche di vento.

L'allerta arancione per forti temporali prevista a Milano

Il rischio è che possa replicarsi quanto già accaduto lo scorso mese quando un violento nubifragio ha devastato la città. Il centro operativo comunale della Protezione Civile monitorerà i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. E, in caso di necessità, coordinerà i vari interventi. Un'ordinanza del Comune prevede che, durante le allerte meteo, è vietato frequentare sia i parchi che le aree verdi. L'amministrazione suggerisce ai cittadini di evitare di sostare sotto alberi, impalcature, dehors e tende. Inoltre invita tutti a mettere in sicurezza oggetti e vasi che si trovano sui balconi e possono essere spostati dal vento.

Il maltempo proseguirà almeno fino a lunedì. E proprio per questo motivo, Palazzo Marino ha deciso di rinviare l'appuntamento "Insieme per il Verde" che avrebbe dovuto accogliere volontari e volontarie lunedì 28 agosto. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni.

Leggi anche Allerta meteo a Milano fino a domani mattina per possibili temporali

Allerta meteo gialla e arancione anche nel resto della Lombardia

Ieri, venerdì 25 agosto, è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico in Valchiavenna. Sempre nella stessa area è partita dalle 18 di ieri un'allerta arancione per temporali. Da mezzanotte è scattata l'allerta arancione per temporali anche in: Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine (prevista anche allerta gialla per rischio idrogeologico), Lario e Prealpi Occidentali (anche allerta gialla per rischio idrogeologico), Orobie Bergamasche (scattata allerta gialla per rischio idrogeologico). Oggi, così come a Milano, l'allerta arancione per temporali preoccuperà le aree dell'Alta Valtellina. In Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale e Bassa Pianura Centro Occidentale, invece, l'allerta per temporali è gialla.