video suggerito

Inter e Milan bocciano la ristrutturazione del Meazza: ipotesi nuovo stadio a San Siro I dirigenti di Inter e Milan hanno dato parere negativo circa il progetto di ristrutturazione di San Siro. Davanti al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le società hanno avanzato l’ipotesi di un nuovo stadio accanto al ‘Meazza’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nuovo stadio di San Siro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inter e Milan hanno dato risposta negativa all'ipotesi della ristrutturazione dello stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro. È quanto emerge dall'incontro che si è svolto questa mattina, venerdì 13 settembre, a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, l'ad corporate dell’Inter, Alessandro Antonello e la Global Opportunities strategy Managing del fondo Oaktree, Katherine Ralph. Al centro della discussione c'erano il futuro del ‘Meazza' e il progetto di restyling proposto da WeBuild.

Inter e Milan: "San Siro non è ristrutturabile"

"Le due squadre hanno fatto lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica rispetto all’ipotesi di ristrutturare San Siro, partendo dal progetto di WeBuild ma cercando di verificare le ipotesi realistica di ristrutturazione", ha spiegato Sala, "dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che non è ristrutturabile, o perlomeno a costi accessibili".

Le società hanno avanzato l'ipotesi della costruzione di un nuovo stadio sempre a San Siro, accanto al ‘Meazza'. Si tratta di una delle alternative che le squadre avevano menzionato nella lettera che avevano inviato lo scorso agosto al Comune di Milano, ovvero l'acquisto "delle aree di pertinenza" dove potrebbe sorgere il nuovo stadio, e che era già stata presa in considerazione nel 2019.

Leggi anche Perché la finale di Champions League del 2027 potrebbe non giocarsi a San Siro

Le richieste della società e del Comune di Milano

"È un processo molto lungo", ha detto Sala ricordando le quattro delibere che sono già state fatte sull'argomento, "ma non si riparte da zero". La certezza del fatto che si procederà con la costruzione di un nuovo impianto accanto allo stadio già esistente, le società chiedono di conoscere il valore esatto del ‘Meazza' e delle aree in ottica della loro cessione alle squadre, di capire in dettaglio il vincolo della Soprintendenza e i tempi per l'operazione d'acquisto.

Il ‘Meazza' dovrà comunque essere sottoposto a una rifunzionalizzazione, dato che dovrà ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali del 2026, Milano-Cortina, e alcune partite degli Europei di calcio del 2032.

Da parte del Comune, la richiesta è che le società dichiarino che la costruzione del nuovo impianto di San Siro sia l'unica ipotesi che rimane in campo.