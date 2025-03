video suggerito

Quanto costerebbe la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro e quando potrebbe essere pronto Milan e Inter nel Documento di fattibilità presentato al Comune di Milano hanno illustrato costi e tempistiche del progetto sul Nuovo stadio che potrebbe sorgere a San Siro. L'impianto avrebbe un costo superiore a 1 miliardo e 250 milioni di euro e potrebbe entrare in funzione a partire dal 2031.

A cura di Enrico Spaccini

L'illustrazione della possibile veduta dall'alto del nuovo stadio San Siro e dell'area circostante (Fonte: Docfap)

Un Nuovo stadio di Milano da 71.500 posti e una struttura plurivalente al posto del ‘Meazza'. È la proposta che A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano hanno presentato lo scorso 11 marzo al Comune di Milano per la rigenerazione del compendio immobiliare della Grande funzione urbana (Gfu) "San Siro", per la quale l'amministrazione ha pubblicato l'Avviso per la raccolta di eventuali progetti migliorativi rispetto a quella depositata dalle due squadre della città. Stando a quanto riportato dal Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) presentato dalle due società, l'operazione avrebbe un costo complessivo di 1 miliardo e 250,8 milioni di euro, ai quali però andranno sommate altre spese.

I costi per la costruzione del Nuovo stadio di Milano

L'area di San Siro in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio

Il progetto per il Nuovo stadio di Milano prevede innanzitutto la conservazione parziale del ‘Meazza' con la costruzione del nuovo impianto nell'area immediatamente adiacente a ovest. Le società puntano a creare una struttura che sia in grado di ospitare 71.500 tifosi, a riqualificare le aree di verde circostanti e a rifunzionalizzare il ‘Meazza'. Al vecchio impianto saranno rimossi primo e terzo anello, mentre verrò preservata una porzione del secondo anello strutturalmente indipendente. Verranno rimosse anche le torri, per fare spazio a un complesso di uffici, hotel e parcheggi sotterranei.

Secondo le stime riportate nel Documento di fattibilità, la costruzione del nuovo stadio costerà 707,9 milioni di euro, ai quali andranno sommati i costi per le aree esterne e per le infrastrutture, ovvero altri 102,8 milioni di euro. Come detto, l'intera operazione prevede anche la realizzazione del comparto plurivalente che prenderà il posto del ‘Meazza'. Il recupero della porzione del secondo anello dovrebbe costare 371,4 milioni di euro, con altri 18,7 milioni di euro per le aree esterne. Sommando il tutto ai costi di manutenzione che dovranno essere rispettati fino al 2030, anno in cui scadrà la concessione, l'intera operazione arriverà a costare 1.250,8 milioni di euro.

Da questa cifra, puntualizzano le società, sono esclusi i costi di bonifica, gli oneri di urbanizzazione e altri fattori come inflazione e Iva. Non è compresa nemmeno la spesa d'acquisto delle aree. Tema attorno al quale il dibattito è ancora acceso, in quanto la Procura di Milano ha avviato accertamenti in seguito alla valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate pari a 197 milioni di euro. Il Nuovo stadio dovrebbe entrare in funzione nel 2031, mentre le opere accessorie saranno completate tra il 2033 e il 2035.

Gli scenari alternativi proposti da Milan e Inter

Milan e Inter nel documento di fattibilità depositato lo scorso 11 marzo a Palazzo Marino hanno illustrato anche altre due possibili alternative progettuali. Lo scenario "zero" non prevede alcun intervento di ristrutturazione, cosa che potrebbe portare "a medio termine" a un possibile "trasferimento delle squadre". Il secondo scenario riguarda la ristrutturazione dello stadio: un'operazione da 836,7 milioni di euro, comprensiva della costruzione di un nuovo complesso attrattivo, che però, secondo le società, non risolverebbe le questioni di inadeguatezza per il futuro e obsolescenza dell'impianto.