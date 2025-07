I dubbi sull’età di San Siro per riconoscere il vincolo storico: in una foto del 1955 si vede il secondo anello

A gennaio 1955 sarebbe stata scattata una foto in cui alcuni tifosi siederebbero nel secondo anello dello Stadio San Siro, ben prima del suo collaudo avvenuto a novembre 1955. Nel caso in cui fosse così, il vincolo storico potrebbe essere già scattato.

Ci sono alcuni dubbi relativamente all'età dello stadio San Siro di Milano. O meglio: i magistrati della Procura di Milano stanno cercando di capire se sussista o meno il vincolo paesaggistico e se, per riconoscere il vincolo storico al Meazza, bisogna partire dal prossimo 10 novembre, quindi a 70 anni dal collaudo del secondo anello, o se invece bisogna andare indietro di alcuni mesi e quindi, di conseguenza, il sigillo sia già in atto.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se San Siro sia già intoccabile perché, nel caso fosse così, ci sarebbero restrizioni molto forti per la vendita e per l'abbattimento di quello che sarebbe un monumento per la città. Per saperne di più, i pubblici ministeri Giovanna Cavalleri e Paolo Filippini, la procuratrice aggiunta Tiziana Sicialiano e gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, impegnati nelle indagini sulla vendita dello stadio e specificatamente su presunte violazioni in materia di alienazioni di beni culturali, chiederanno spiegazioni al ministero della Cultura.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, lo scorso giovedì è stata ascoltata per tre ore la soprintendente di Milano Emanuela Carpani. Per lei, lo stadio "al momento non ha vincoli". Un concetto che era già stato espresso in una relazione. Il punto, come già spiegato precedentemente, si gioca tutto su una data. La data presente nel verbale di collaudo del secondo anello è il 10 novembre 1955. Di conseguenza per poter avviare il procedimento di verifica dell'interesse culturale dell'opera bisognerebbe aspettare il 10 novembre 2025.

Chi si oppone alla cessione e all'abbattimento di San Siro, sostiene che ci sarebbe una foto di gennaio del 1955 dove si vedono alcuni tifosi lungo il secondo anello. L'immagine è accompagnata poi dalla didascalia: "Il pubblico è salito sulla nuova tribuna" e dalla parole dello scrittore Achille Campanile: "Questa volta il pubblico, oltre che di fronte, l’avevamo anche sulla testa".