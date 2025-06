video suggerito

Stadio San Siro, per le Università di Milano il valore di 197 milioni "non è sottostimato" Il Politecnico e l'Università Bocconi hanno depositato gli esiti della consulenza richiesta dal Comune di Milano sulla valutazione dell'Agenzia delle Entrate sullo stadio 'Meazza' e delle aree limitrofe di San Siro. Per gli atenei, il valore indicato di 197 milioni "non è sottostimato".

A cura di Enrico Spaccini

Il valore fissato dall'Agenzia delle Entrate pari a 197 milioni di euro per lo stadio ‘Meazza' di San Siro e le aree circostanti "non è stato sottostimato". È quanto emerso dalle valutazioni metodologiche che il Comune di Milano aveva affidato al Politecnico e all'Università Bocconi contenute nella relazione conclusiva che è stata consegnata nella giornata di ieri, mercoledì 18 giugno, a Palazzo Marino.

La valutazione dell'Agenzia delle Entrate

Lo scorso novembre, in seguito alla manifestazione d'interesse presentata da Fc Internazionale Milano e Ac Milan, il Comune di Milano aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate di stimare il valore dello stadio ‘Meazza' di San Siro e delle sue aree limitrofe. L'ente governativo aveva dichiarato un valore totale pari a 197 milioni di euro, dei quali 73 milioni relativi all'impianto sportivo. A marzo, però, in seguito a un esposto presentato dal Comitato Sì Meazza, la Procura ha aperto un'indagine esplorativa per verificare se la vendita di San Siro possa causare danni alle casse pubbliche.

Come aveva spiegato a Fanpage.it l'ex vicesindaco di Milano Luigi Corbani, e ora promotore del Comitato Sì Meazza, "la valutazione dovrebbe essere di 403 milioni di euro". Per il Comitato, dunque, la valutazione di 73 milioni di euro relativa allo stadio sarebbe troppo bassa, considerando che dalla convenzione tuttora vigente il Comune incassa circa 10 milioni ogni anno: "In pratica, 260 milioni in 25 anni".

Già ad aprile l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che la valutazione fornita rendeva conto del deterioramento fisico della struttura del ‘Meazza' e dell'obsolescenza funzionale: "Ha caratteristiche non più adeguate alle richieste dei suoi utilizzatori", ha scritto, cosa che giustificherebbe un taglio del 30 per cento sulla stima iniziale.

Le consulenze delle Università milanesi

Il Comune di Milano si è, dunque, rivolto al Politecnico e all'Università Bocconi per una consulenza in merito alle valutazioni metodologiche impiegate dall’Agenzia delle Entrate per stimare il valore delle cosiddette aree della ‘Grande funzione urbana' (Gfu) San Siro. La conclusione, depositata il 18 giugno, è che questo "non sia stato sottostimato".

Nel frattempo, Palazzo Marino ha fatto sapere che si avvarrà delle Università in futuro "anche per una consulenza nella fase di negoziazione che sarà avviata con le società", mentre sono ancora in corso gli "approfondimenti tecnici sulla proposta di acquisto". La consulenza avrà un valore complessivo per le due Università pari a 126mila euro.