Stadio di San Siro, svelate le tre alternative progettuali di Inter e Milan: come potrebbe essere il nuovo Meazza Nel documento di fattibilità pubblicato dal Comune di Milano compaiono le tre alternative progettuali proposte da Inter e Milan per l'intervento sullo stadio di San Siro e sulle aree circostanti. La prima opzione prevede solo la manutenzione della struttura attuale, la seconda una riqualificazione, la terza la costruzione di un nuovo Meazza.

L'illustrazione della possibile veduta dall'alto del nuovo stadio San Siro e dell'area circostante (Fonte: Docfap)

Il Comune di Milano ha pubblicato sul suo sito il documento di fattibilità (Docfap) del futuro stadio San Siro che lo scorso 11 marzo i club Inter e Milan hanno depositato a Palazzo Marino. Le carte, finora mai rivelate, illustrano le tre possibili alternative progettuali di intervento sulla struttura del ‘Meazza' e sulle aree circostanti, che coprono una superficie totale di 281mila metri quadrati.

Le prime due alternative progettuali

La prima possibilità, chiamata "scenario zero" è quella di lasciare tutto com'è, limitandosi, come si legge nel documento, "a interventi previsti nel Piano di manutenzione e agli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle partite". Un'ipotesi, scrivono i club, che richiederebbe però costi crescenti, che "potrebbero potenzialmente comportare, a medio termine, il trasferimento delle squadre".

La seconda alternativa progettuale prevede invece la ristrutturazione dello stadio, con una riduzione complessiva dei posti e un'aggiunta dei servizi e degli spazi legati all'ospitalità per i tifosi, alcuni di questi da collocare anche in strutture esterne di nuova costruzione attorno al Meazza. Tra gli edifici da realizzare, anche un "comparto plurivalente" con negozi, uffici e hotel. Questa opzione comporterebbe una spesa totale di 836,7 milioni di euro.

La terza opzione con la costruzione del nuovo stadio

Nella terza alternativa, invece, i club hanno messo in conto di demolire gran parte dell'attuale struttura dello stadio (con l'eccezione del secondo anello dell'angolo a sud-est, che verrà parzialmente conservato e destinato a uso commerciale e museale) e di costruirne un altro nella zona affianco, in una posizione che, secondo i club, "garantisce una maggiore distanza tra lo stadio e gli edifici residenziali […] affrontando le preoccupazioni relative a rumore, congestione e privacy". In questa ipotesi, il vecchio stadio sarebbe mantenuto in funzione in parallelo con la costruzione di quello nuovo.

Anche la terza alternativa progettuale prevede la realizzazione di un "nuovo complesso plurivalente" con negozi, uffici, hotel e relativi parcheggi sotterranei. I progetti inclusi in questo terzo piano verrebbero conclusi, secondo la tabella di marcia presentata dalle squadre, alla fine del 2035 con un costo totale di un miliardo e 250,8 milioni di euro.

Resa grafica virtuale del progetto per il nuovo stadio San Siro (Fonte:Docfap)

Come sarà fatto il nuovo stadio

Il nuovo stadio compare nei rendering forniti dalle squadre come una struttura non ben definita nella sua architettura, posizionato nell'area accanto allo stadio attuale. Ciò che è certo, per il momento, è che una volta completato riuscirebbe a ospitare circa 71.500 persone, meno dei 75.800 posti disponibili nella struttura attuale. I club tuttavia contano di potenziare le prestazioni dello stadio migliorando la visibilità, l'acustica, la sicurezza e l'accessibilità per i tifosi.

Il nuovo stadio San Siro in un'illustrazione virtuale del Docfap (Fonte: Docfap)