Far diventare il 'Meazza' uno dei Luoghi del Cuore del Fai: l'ultimo tentativo per salvare lo stadio di San Siro Il 'Meazza' di San Siro è stato candidato per diventare uno dei 'Luoghi del Cuore' del Fai. Per partecipare al bando, lo stadio deve raccogliere 2.500 voti entro il 10 aprile.

A cura di Enrico Spaccini

Tra pochi anni dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro potrebbe rimanere solo un pezzo di curva. Il resto sarà demolito per far posto a un complesso plurivalente con negozi, uffici e hotel, mentre le partite di calcio e i concerti si terranno a pochi metri di distanza nel Nuovo stadio di Milano. Un'operazione da oltre 1 miliardo e 250 milioni di euro che è stata proposta da Milan e Inter e che potrebbe presto diventare realtà. Si tratta, però, di uno scenario che incontra la ferma opposizione di diversi comitati cittadini che stanno tentando ogni strada per poter preservare il ‘Meazza' così com'è. L'ultimo tentativo in ordine cronologico passa attraverso il Fondo ambiente italiano: lo stadio è stato candidato per rientrare tra ‘I Luoghi del Cuore', cosa che potrebbe portare una maggiore sensibilità sul tema e, forse, qualche riguardo in più sul suo abbattimento.

"Lo stadio ‘Meazza' di San Siro è soprannominato la ‘Scala del Calcio' proprio perché, come il Teatro della Scala, possiede caratteristiche strutturali che lo rendono unico al mondo, facendo sì che lo spettatore viva un'esperienza indimenticabile", si legge sulla pagina del sito del Fai dedicato allo stadio: "Possiede una struttura e una forma ai primi posti anche nella letteratura architettonica". A minacciarlo, però, ci sono quelli che vengono considerati dai promotori dell'iniziativa "progetti molto aggressivi di speculazione edilizia" che "lo vogliono in gran parte abbattere per far posto a un altro stadio con caratteristiche molto standard e replicate in molte parti del mondo". Il ‘Meazza', si legge ancora, "è unico nel suo genere e nessun altro stadio sarebbe in grado di replicarne le caratteristiche".

Per quanto riguarda il valore artistico e culturale rappresentato dall'impianto sportivo, vengono menzionati i grandi campioni che hanno solcato il campo verde con le maglie di Milan e Inter: "da Gullit a Van Basten, da Ronaldo a Milito, da Zanetti a Pirlo, da Maldini a Baresi" e le "partite memorabili" che sono state ospitate nello stadio, "come la finale di Champions nel 2016" (vinta ai rigori dal Real Madrid nel derby contro l'Atletico Madrid, ndr). Il ‘Meazza', però, è importante anche per la scena musicale cittadina, avendo ospitato concerti di "Bob Marley e Bruce Springsteen" e avendo ispirato passioni ed emozioni raccontate anche da scrittori e cantanti" come Roberto Vecchioni.

Non è la prima volta che il ‘Meazza' viene inserito tra i luoghi in gara per diventare uno dei Luoghi del Cuore del Fai. Prima di questa edizione, ha partecipato in altre otto occasioni, l'ultima delle quali nel 2022. L'anno in cui ha raccolto più volti è stato il 2020, con 429 preferenze, in un periodo in cui l'ipotesi della demolizione era già nell'aria. Tuttavia, per poter partecipare al bando finale è necessario che raccolga almeno 2.500 voti entro il prossimo 10 aprile.