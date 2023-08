Il 12 settembre sms di allerta su tutti i cellulari della Campania: è il test per terremoti e disastri Il prossimo 12 settembre la Protezione Civile effettuerà un test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico: sui cellulari dei cittadini campani arriverà un sms con l’avviso di allerta.

A cura di Valerio Papadia

Martedì 12 settembre 2023 tutti i cellulari dei cittadini della Campania riceveranno una notifica: uno squillo specifico, quello di un nuovo sms ricevuto. Si tratta di un test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico messo a punto dal Dipartimento di Protezione Civile per avvisare la popolazione in caso di terremoti, alluvioni o altre calamità.

Dopo la sperimentazione in altre regioni italiane, come detto il prossimo 12 settembre toccherà alla Campania: i residenti riceveranno una notifica con un suono specifico per questo tipo di allerta. Tutti riceveranno lo stesso sms, con lo stesso testo, che recita: "AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano".

Il Dipartimento di Protezione Civile ci tiene a specificare che si tratta di un test del nuovo sistema di allarme pubblico che precede la futura attivazione. Si raccomanda, dunque, ai cittadini della Campania di memorizzare la data di martedì 12 settembre 2023 e di ricordare che si tratta, appunto, soltanto di un test, al fine di evitare possibili momenti di panico e inutili allarmismi.