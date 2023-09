Problemi IT-Alert a Napoli e in Campania: il messaggio arriva ma il questionario non funziona Il messaggio della Protezione Civile è arrivato sui cellulari della Campania a partire dalle ore 12. Ma si segnalano problemi per l’accesso alla pagina del questionario.

A cura di Pierluigi Frattasi

I cellulari in Campania hanno squillato a mezzogiorno oggi in Campania per il messaggio del nuovo test It-Alert, il sistema di allarme pubblico del Dipartimento di Protezione Civile che invia una notifica – uno squillo particolare, per distinguerlo da quelli normali – e un messaggio di allerta in caso di emergenza e catastrofi. Ma la pagina del questionario da compilare non si apre. Un problema riscontrato da numerosi cittadini in Campania che hanno cliccato per poter compilare il form, come richiesto nel messaggio: "Purtroppo si è verificato un problema", recita la scritta sulla pagina dove dovrebbe essere caricato, invece, il modulo personalizzato.

I messaggi sono arrivati sui cellulari della Campania a partire dalle ore 12,00 di oggi, martedì 12 settembre 2023. Non tutti contemporaneamente. C'è chi l'ha ricevuto, ad esempio, attorno alle ore 12,15, con circa un quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario indicato.

Il messaggio It-Alert è apparso sugli schermi di telefonini e smartphone, segnalato da un triangolo giallo con un punto esclamativo nero. Ecco cosa c'è scritto:

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.

Il sistema It-Alert si basa sulla tecnologia del cell-broadcast: l'sms viene inviato a un gruppo di celle telefoniche vicine, in un'area delimitata interessata dall'emergenza, in questo caso la Campania. Il messaggio arriva anche dove non c'è segnale e non c'è bisogno di una connessione Internet per riceverlo. Oggi la data fissata per la sperimentazione di It-Alert in Campania, contemporaneamente a Friuli Venezia Giulia e Marche. Mentre il nuovo sistema di allarme pubblico è già stato sperimentato in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna.

Come specificato sul sito dedicato ad It-Alert, ecco quali sono i casi in cui verrà utilizzato il nuovo sistema di allerta:

Maremoto generato da un sisma

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n° 105

Precipitazioni intense

Sono esclusi, invece, terremoti, sciami sismici e bradisismo.