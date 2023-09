It-Alert Napoli e Campania, oggi suonano i cellulari per l’sms di test del sistema di allarme pubblico Oggi, martedì 12 settembre, alle 12, tutti i telefonini collegati alla rete in Campania e a Napoli suoneranno per il nuovo test It-Alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile che invia un messaggio di allerta in caso di emergenza. Su tutti i cellulari arriverà una notifica e lo stesso sms.

A cura di Valerio Papadia

Come già annunciato – e come accaduto anche in altre regioni italiane – martedì 12 settembre, alle ore 12, tutti i cellulari collegati alle reti telefoniche in Campania e a Napoli suoneranno nello stesso momento per il nuovo test It-Alert: si tratta del sistema di allarme pubblico del Dipartimento di Protezione Civile che invia una notifica – un suono diverso, per distinguerlo da quelli ordinari – e un messaggio di allerta in caso di emergenza e catastrofi.

L'obiettivo della sperimentazione, e dunque del nuovo sistema di allerta, è quello di avvisare in modo tempestivo la popolazione in caso si verifichino situazioni di emergenza. Alla stessa ora, i cellulari di tutti i cittadini campani riceveranno un sms che recita: "AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario". Nel messaggio, dunque, viene chiarito che si tratta di un test e che il sistema non è ancora attivo.

Inoltre, nella parte finale del messaggio, viene allegato un link che rimanda a un questionario, che i cittadini dovranno compilare sul sito ufficiale di It-Alert per fornire un riscontro di come sia andato il test. Si tratta di 24 domande, alcune di carattere tecnico, altre di carattere più emotivo, che i cittadini dovranno compilare per dare una rappresentazione dell'esperienza vissuta.

Il sistema It-Alert si basa sulla tecnologia del cell-broadcast: l'sms viene inviato a un gruppo di celle telefoniche vicine, in un'area delimitata interessata dall'emergenza, in questo caso la Campania. Il messaggio arriva anche dove non c'è segnale e non c'è bisogno di una connessione Internet per riceverlo. Come specificato sul sito dedicato ad It-Alert, ecco quali sono i casi in cui verrà utilizzato il nuovo sistema di allerta: