Bimba di 6 anni rischia di annegare in una piscina termale a Ischia: soccorsa dal bagnino Oggi sabato 27 aprile una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina termale sull’isola di Ischia: ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato anche un assistente bagnante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura nel pomeriggio di oggi sabato 27 aprile per una bambina di 6 anni. Dalle prime informazioni, la piccola si trovava con la mamma in una piscina termale a Ischia. Cosa sia successo è ancora da capire nel dettaglio, ma la bimba ha rischiato di annegare. Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato un assistente bagnante che si è tuffato per soccorrerla. In pochi minuti è arrivato anche il medico della struttura.

La bambina è stata trasferita prima nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente in idroambulanza nell'ospedale Santobono di Napoli. Al momento non sembra essere in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Intanto i carabinieri di Casamicciola, coordinati dalla procura di Napoli, sono al lavoro per cercare di ricostruire tutti i dettagli: fondamentale sarà la testimonianza di chi ha assistito a quello che stava accadendo. L'importante adesso è che la piccola si riprenda completamente.