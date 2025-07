video suggerito

Bimbo sviene per colpo di calore, trasportato al Pronto Soccorso del Santobono di Napoli Un bimbo al Pronto Soccorso del Santobono per colpo di calore. Altra bimba di 2 anni svenuta per il caldo. La Protezione Civile: “Ondate di calore fino a sabato” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Bimbo si sente male e sviene per un colpo di calore. Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono di Napoli. È accaduto ieri, mercoledì 2 luglio, a quanto apprende Fanpage.it. Il piccolo è stato subito soccorso e si è ripreso. Secondo il personale sanitario che gli ha prestato le prime cure mediche, presentava sintomatologia da colpo di calore. Un altro caso di una bimba di circa 2 anni che si è sentita da colpo di calore è avvenuto nel weekend sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. La bimba è svenuta in auto e non riusciva a riprendersi. Anche in quel caso la piccola è stata soccorsa e sta bene. Al momento, ad ogni modo, non si registra un aumento degli accessi pediatrici in Pronto Soccorso al Santobono per colpo di calore.

Ondate di calore su Napoli fino a sabato

Non si attenua, intanto, la morsa del caldo che sta attanagliando la Campania. La Protezione Civile della Campania ha infatti prorogato l'allerta meteo per il caldo, attualmente in vigore, a causa delle ondate di calore: l'avviso di criticità è previsto fino alle ore 20,00 di sabato 5 giugno. Le temperature si manterranno al di sopra dei 35 gradi, di circa 6-7 gradi in più rispetto alle medie stagionali, mentre il tasso di umidità è destinato a salire, arrivando a toccare anche il 70% nelle ore serali e notturne, specialmente nelle zone costiere. A tutto questo, si aggiunge anche una condizione di scarsa ventilazione, che contribuisce ad acuire la percezione del calore. Temperature elevate anche di notte, anche a causa del calore rilasciato dall'asfalto arroventato durante il giorno.

Proprio in considerazione del quadro meteorologico previsto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di non uscire di casa durante le ore più calde della giornata, di non esporsi al sole, di non praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai cardiopatici, agli anziani, ai bambini e, generalmente, ai soggetti a rischio; si raccomanda, pertanto, di tenere costantemente e correttamente arieggiati gli ambienti, di tenersi idratati bevendo molta acqua e di prestare attenzione anche agli animali domestici.