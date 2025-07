video suggerito

Non si ferma il grande caldo a Napoli: ancora ondate di calore fino a sabato, umidità al 70% Ancora un'allerta meteo, a Napoli e Campania, per ondate di calore: alte temperature e umidità fino alla serata di sabato 5 luglio.

A cura di Valerio Papadia

Non sembra intenzionato a finire il grande caldo che, ormai da giorni, sta attanagliando Napoli nella sua morsa: la Protezione Civile della Campania ha infatti prorogato l'allerta meteo, attualmente in vigore, a causa delle ondate di calore: l'avviso di criticità è previsto fino alle ore 20 di sabato 5 giugno. Le temperature si manterranno al di sopra dei 35 gradi, di circa 6-7 gradi in più rispetto alle medie stagionali, mentre il tasso di umidità è destinato a salire, arrivando a toccare anche il 70% nelle ore serali e notturne, specialmente nelle zone costiere. A tutto questo, si aggiunge anche una condizione di scarsa ventilazione, che contribuisce ad acuire la percezione del calore.

Proprio in considerazione del quadro meteorologico previsto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di non uscire di casa durante le ore più calde della giornata, di non esporsi al sole, di non praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai cardiopatici, agli anziani, ai bambini e, generalmente, ai soggetti a rischio; si raccomanda, pertanto, di tenere costantemente e correttamente arieggiati gli ambienti, di tenersi idratati bevendo molta acqua e di prestare attenzione anche agli animali domestici.