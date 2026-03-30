Va in ospedale con forte mal di pancia e scopre di essere incinta: donna partorisce bimba a Benevento

immagine di repertorio

Va in ospedale in preda ad un forte mal di pancia temendo di avere una colica, ma scopre di essere incinta e in poche ore entra in travaglio e partorisce una bimba. È accaduto all'Ospedale "Gaetano Rummo" di Benevento, afferente all'AORN "San Pio", negli scorsi giorni. La donna si è recata al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero nella serata di sabato 28 marzo. Quando è arrivata in ospedale ai medici avrebbe riferito di avere forti dolori addominali e un risentimento nell'area lombosacrale. Sintomi compatibili, insomma, con una colica in corso o forse una appendicite. Ma il personale sanitario ha voluto approfondire e l'ha sottoposta ad ulteriori accertamenti. Da qui la scoperta che ha lasciato sbigottita la donna: era incinta al nono mese e pronta a partorire.

La donna era già in travaglio: ha partorito al pronto soccorso

Siccome la donna era in pieno travaglio, non è stato possibile trasferirla nel reparto di Ostetricia e ginecologia, ed il parto è avvenuto direttamente al Pronto Soccorso. La donna ha dato alla luce una bambina, che è sana e sta bene. Nei mesi precedenti, ha poi spiegato al personale sanitario, di non essersi accorta di nulla, nonostante qualche piccolo malessere passeggero. La donna avrebbe anche aggiunto di fare uso regolare della pillola anti-concezionale. Da qui, l'incredulità per la sua condizione. Il parto non ha avuto complicanze, nonostante la procedura irrituale con la quale è avvenuto, e senza, evidentemente, controlli preventivi, come accade di solito per le donne in gravidanza. La piccola, come detto, sta bene. Il personale sanitario si è complimentato con la neo-mamma, alla quale ha fatto gli auguri.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere in Campania, come apprende Fanpage.it. Altri casi simili si sono verificati sia nel 2022 che nel 2023. Nel primo caso, una donna di 42 anni ad ottobre 2022, in pieno periodo Covid19, si recò all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta con forti dolori addominali, ignara di essere incinta, epartorì una bimba. La donna sostenne di aver pensato di essere in menopausa e di aver giustificato in questo modo l'assenza prolungata delle mestruazioni. L'anno dopo, un caso simile si è ripresentato a Napoli, all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, dove ad aprile 2023 una donna originaria dell'isola di Capo Verde, si è recata al Pronto Soccorso in preda a forti dolori addominali, scoprendo poi di essere incinta. Il caso fu reso noto dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.