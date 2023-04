Va in ospedale per un forte mal di pancia e partorisce: “Non sapevo di essere incinta” Va in ospedale con forti dolori di pancia, e scopre di essere incinta: i medici l’aiutano a partorire. Accade a Napoli: mamma e figlia ora stanno bene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era andata in ospedale in preda a forti dolori alla pancia: ma quando i medici l'hanno visitata, hanno scoperto che in realtà la donna era in procinto di partorire. E così, dopo appena dieci minuti di travaglio, la donna ha dato alla luce una splendida bambina. La vicenda è accaduta a Napoli, all'interno dell'ospedale Vecchio Pellegrini che sorge nel cuore del Centro Storico partenopeo. Mamma e figlia ora attendono solo di tornare a casa dopo essere state portate al policlinico cittadino.

Lo ha raccontato l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. La donna, originaria delle Isole di Capo Verde, è arrivata al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli alle 6 di questa mattina, spiegando ai medici che aveva forti dolori di pancia. E così, è scattato il protocollo che prevede una serie di esami per capire a cosa fossero dovuti questi dolori. Ma in realtà, non c'è stato bisogno di fare molto: la donna, infatti, era in preda ai dolori del parto, e così i medici hanno predisposto tutto quanto necessario per permetterle un parto in sicurezza. In meno di dieci minuti, la donna ha così messo al mondo la figlioletta senza complicazioni.

Grande stupore tra il personale medico-sanitario quando la donna ha spiegato di non sapere di essere incinta: dopo lo spavento per i fortissimi dolori di pancia che l'avevano costretta ad andare al Pronto Soccorso, dunque, è arrivata la gioia. E così ora la donna è la madre felice di una splendida neonata. Si trova al Policlinico in attesa di essere dimessa, ma l'importante, spiega l'associazione, è che "mamma e figlia stanno bene, e la purpera è felicissima".