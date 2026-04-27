La Funicolare di Montesanto chiude per 9 mesi per la revisione ventennale

Brutte notizie per i napoletani che usufruiscono del trasporto pubblico: la Funicolare di Montesanto si appresta a chiudere per 9 mesi a causa della revisione ventennale. La notizia era già stata data qualche mese fa, ma adesso c'è una data per l'inizio dei lavori: come comunicato da Anm, che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, la Funicolare di Montesanto – che collega il centro storico alla collina del Vomero – chiuderà a partire dal 15 maggio 2026, tra poco più di due settimane dunque; secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero durare 9 mesi, come detto, quindi si ipotizza una riapertura per il febbraio del 2027.

Come ha comunicato ancora Anm, la chiusura è "in ottemperanza alle disposizioni di Ansfisa e secondo il programma di manutenzione previsto per gli impianti a fune". La revisione ventennale, infatti, è obbligatoria per legge ed è volta a garantire i massimi standard di sicurezza e di affidabilità dell'impianto.

Autobus sostitutivi tra Montesanto e il Vomero per la durata dei lavori

Per tutta la durata dei lavori, a supporto della Linea 1 della metropolitana che, anch'essa, mette in comunicazione il centro storico alla zona collinare, Anm attiverà degli autobus sostitutivi che collegheranno piazzetta Montesanto, corso Vittorio Emanuele, via Morghen e piazza Vanvitelli.