Precipita dal tetto, morto un operaio di 50 anni a Ischia L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Comune di Barano, sull'isola di Ischia. La salma dell'operaio è stata sequestrata: disposta l'autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima tragedia sul lavoro in Campania quella che si è verificata nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, sull'isola di Ischia: un operaio di 50 anni è morto dopo essere precipitato da un tetto; la vittima è di origini ucraine, anche se le sue generalità non sono ancora note. Stando a una prima ricostruzione, il tragico incidente si è verificato in località Buonopane, nel Comune di Barano d'Ischia: l'operaio 50enne, che si trovava sul tetto, è precipitato di sotto per cause ancora in corso di accertamento; l'impatto con il suolo è stato fatale per l'uomo, che è deceduto sul colpo.

Sequestrata la salma dell'operaio, disposta l'autopsia

Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il 50enne, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara, e per individuare eventuali responsabilità; non si esclude che l'operaio possa aver perso l'equilibrio a causa della superficie resa scivolosa dalle abbondanti piogge che hanno colpito la Campania nella mattinata odierna.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma dell'operaio 50enne è stata sequestrata ed è stata portata in obitorio, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, che fornirà ulteriori elementi alle indagini.